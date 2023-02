Vzácná polární záře by měla být vidět dnes večer na severu Čech

Vzácná polární záře byla viditelná na severu Čech v neděli pozdě večer a podle astronoma Petera Horáka by měla být nejviditelnější v noci z pondělí na úterý.

Vzácný pohled na noční obloze způsobila geomagnetická bouře ze sluneční aktivity. Polární záře lze spatřit pouhým okem v Česku i na Slovensku.

„Částice z této sopečné erupce k nám stále létají a Zemi zasáhnou v příštích hodinách až desítkách hodin,“ vysvětlil meteorolog Martin Adamowski pro CNN Prima NEWS.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by záře mohla být nejvíce vidět v noci na úterý, záleží ale na dalších faktorech.

„Může se stát cokoliv, erupce může být slabá nebo může přijít v 5 ráno, a pak bude viditelná ve Spojených státech, ale ne tady. Je tu šance a není malá,“ dodal Adamowski.

Pokud bude záře silná, měla by být na obzoru vidět téměř na celém území Česka, lepší podmínky ale budou mít lidé v severních oblastech. „Abyste to mohli pozorovat, obecně potřebujete co nejtmavší oblohu, tedy mimo města. Čím severněji, tím lépe,“ řekl meteorolog.

Polární záře je jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů na obloze. I když jsou velmi běžné v polárních oblastech, v nízkých zeměpisných šířkách jsou vidět jen zřídka.

Pravděpodobnost jejich výskytu v ČR souvisí s cykly sluneční aktivity v délce zhruba jedenácti let. „Je to vzácný jev. Za posledních 10 let se v naší zemi vyskytlo pouze méně jednotek případů,“ vysvětlil Adamowski.