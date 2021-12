Soutěž, běžně známá jako „olympijská kvalifikace“, začíná v neděli. Zahrnuje posledních osm curlingových týmů na olympijských hrách: dvě smíšené čtyřhry, tři ženy a dva muže. Jde o třetí OQE v historii; Předtím to byl celosvětový žebříček. V roce 2013 to bylo osm mužských a sedm ženských týmů. Japonsko a Čína postoupily na stranu žen a utkaly se o medaile, ale v jednom zápase se nedostaly do play off.

Na straně mužů byly různé talentované týmy, ale jedna věc vyčnívala především: Spojené státy, které John Schuster vynechal.

Nebyla to jeho chyba, že byl v tomto zápase play-off. V předchozích dvou sezónách Schuster svůj titul země nezískal. Heath McCormick a týmy Bradyho Clarka to dokázali Jejich V důsledku výsledků byla země automaticky posledním týmem, který se nekvalifikoval. Ale cíl v OQE je jednoduchý: skončit na prvních třech místech v kole a pak vyhrát jednu hru. Dokončete první dva a získáte v něm dvě výhry.

Round robin začalo, můžeme říci, že je to pro Ameriku špatné? Schuster se na startu proti Česku díval na třetí end kladivem:

Má pět žlutých skal, které rozhodně žluté nejsou. Jediné, co mohl udělat, bylo tvrdě narazit, odstranit dva kameny a rozřezat je, aby ukradl tři. Stáhli se a vyrovnali hru, ale prohráli 9:7. Poté odpověděli výhrami proti Novému Zélandu a Francii, poté klopýtli na 8-7 s Německem poté, co inkasovali velké 3 na 10. místě.

Round Robin přes čtyři hry:

Jižní Korea 4:0

Nový Zéland 2-2

Německo 2-2

USA 2-2

Česká republika 2.-2

Francie 2-2

Finsko 1-3

Japonsko 1-3

Přinejmenším to bylo matoucí. Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a Finsko byly vyřazeny. Protože nemohli vidět do budoucnosti, bylo jasné, že je každý potřebuje. To je John Schuster, o kterém mluvíme. Samozřejmě je vyhrál všechny – dokonce i důvěryhodnost. Mezi Německem, Českou republikou, Spojenými státy a Jižní Koreou stanovil čtyřstrannou remízu 5:2.

Po konzultaci s tiebreakerem Abacus, Spojené státy a Jižní Korea sehrály tiebreakový zápas, aby určily třetí tým play-off, který Spojené státy vyhrály 7-5.

Podnikatel Johnny Jahr Usain Bolt odešel pózovat pro vítězství, když Německo ohromilo domácí publikum výhrou 7:4 nad českým týmem, což můžete očekávat od Němce ve středním věku. .

To vypustilo Česko v zápase vítěz-ber vše proti Spojeným státům na poslední cestě do Soči. Český tým se na konci osmého dostal do vedení 3:2. Ale Amerika měla kladivo, s prvním zvukem Shustera aktivoval dvojité vytažení (znáte to?) Ale nezavolalo ani náhodou nezaškrtlo svůj výstřel pod kamenným krytem. „Bylo to špinavé,“ zamumlal si Schuster pod vousy, což jsme všichni slyšeli přímo na jeho mikrofon.

Finále bylo 8-5, obhajovalo své místo na olympijských hrách v roce 2014, které dopadlo špatně a pokračovalo v Schusterově oběžné dráze s hrdostí. Ale také to zastavilo Českou republiku v cestě na olympiádu, která je poprvé. Místo toho se jejich debutem v roce 2022 stal první český olympijský curler, český pár Jusana Palová a Tomáš Paul, který porazil Američany 8:6 v olympijském kvalifikačním utkání Mistrovství světa ve smíšeném double curlingu 2021.

Trvalo to osm let, ale scénář byl převrácen, což je důvod, proč Amerika bude v prvním OQE pro smíšenou čtyřhru, přičemž Vicky Persinger a Chris Blaise se snaží zajistit, aby Američané pokračovali ve své sérii v kvalifikaci na každou moderní olympijskou curlingovou událost. . Pokud je historie nějakým ukazatelem, zasáhnete pět čísel.