Spojené státy se zavázaly k firemní transparentnosti s 20 zeměmi

Ministryně financí Janet Yellenová znovu potvrdila závazek Ameriky posílit transparentnost podniků spolu s více než 20 dalšími zeměmi, které se tento týden zúčastní. Summit pro demokracii .

Zatímco Bidenova administrativa již pracuje na vytvoření nové databáze o vlastnictví malých podniků, Yellen v úterý slíbila, že její administrativa bude databázi, známou jako Registr skutečného vlastnictví, udržovat a zajistí, aby orgány činné v trestním řízení měly přístup k osobním údajům jednotlivců. . Bude chráněn.

„Databáze skutečného vlastnictví zabrání vstupu špinavých peněz do Spojených států,“ řekla Yellenová v projevu před začátkem summitu.

Registr bude obsahovat osobní údaje o majitelích nejméně 32 milionů amerických společností v rámci protikorupčního úsilí.

Mezi země, na které se závazek vztahuje, patří Kolumbie, Malta a Japonsko.

„Odhalení fiktivních společností je tou nejdůležitější věcí, kterou můžeme udělat, abychom učinili náš finanční systém nehostinným pro zkorumpované aktéry,“ řekla Yellenová. Dodalo, že snahy spojenců v uplynulém roce sledovat sankcionovaná ruská aktiva „potvrdily naši slabost“ při sledování vlastnictví podniků.

Spojené státy tlačí proti nezákonnému financování zčásti v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, protože se Spojené státy snaží snadněji identifikovat bohaté Rusy obviněné z ukrývání ukradených peněz a majetku ve Spojených státech a jejich okolí. svět.

Dvoudenní summit začíná ve středu. Spojené státy jej spolupořádají s vládami Kostariky, Nizozemska, Jižní Koreje a Zambie.

Loni v září ministerstvo financí začalo stanovovat pravidla Chcete-li vytvořit databázi vlastnictví malých podniků. Pravidlo bude vyžadovat, aby se většina amerických společností s méně než 20 zaměstnanci registrovala u vlády od 1. ledna 2024.

Viděli jsme zkorumpované zahraniční úředníky pohřbívat ukradené peníze v amerických fiktivních společnostech; praní špinavých peněz prostřednictvím anonymních nákupů zahraničních nemovitostí; Elity přesouvají výnosy z korupce prostřednictvím spolupachatelů nebo nevědomých finančních hlídačů, jako jsou právníci nebo správci majetku.

Národní asociace malých podniků zažalovala listopadu zastavit vytváření americké databáze s argumentem, že zbytečně zatěžuje malé podniky a porušuje práva států regulovat podnikání.

„Řádně implementovaný registr skutečných vlastníků je nezbytným a dlouho opožděným nástrojem pro boj proti praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím,“ řekl Nate Sibley, výzkumný pracovník iniciativy Hudson Institute’s Kleptocracy Initiative.

„Je absurdní, že Spojené státy uvalují nejpřísnější sankce na světě a kampaně pro vymáhání práva, a přesto nemohou přijít na to, kdo zakopává peníze na jejich vlastním dvorku,“ řekl Sibley.

Bidenova administrativa by také měla přikročit k „zavedení nových předpisů, které by se vypořádaly s pohromou praní špinavých peněz v realitním sektoru v USA v hodnotě 50 bilionů dolarů,“ řekl Ian Garry, výkonný ředitel Koalice pro fiskální odpovědnost a firemní transparentnost.

Během zasedání po projevu Yellenové Lakshmi Kumar, ředitel pro politiku v think-tanku Center for Global Financial Integrity, řekl, že vlády by měly začít pátrat po „strážcích“ nezákonných financí, mezi něž patří právníci, účetní a finanční manažeři pro podezřelé zločince. „Viděli jsme právní firmy bílé boty, jak dobrovolně, vědomě nebo nevědomky podporují zločinecké organizace, pašeráky zbraní“ a další špatné aktéry, řekl Kumar.

V loňském roce Bidenova administrativa podpořila zmocňovací zákon, který by rozšířil definici zákona o bankovním tajemství – a vyžadoval by od účetních, právníků a dalších odborníků, aby prováděli hloubkovou kontrolu peněz svých klientů, aby se ujistili, že nepocházejí z peněz. praní. V současné době se zákon o bankovním tajemství vztahuje pouze na finanční instituce, profesní organizace však úspěšně lobovaly za zablokování toho, aby se legislativa stala zákonem prostřednictvím zákona o národní obraně z roku 2023.