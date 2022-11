Optimistický kapitán jako Black Sox usiloval o čtvrtý domácí titul na „Nejkonkurenceschopnějším mistrovství světa v softballu“

Kapitán Kiwi Cole Evans je přesvědčen, že osm až devět týmů je „legitimními uchazeči“ o vítězství na Světovém poháru v softballu mužů, což podtrhuje výzvu, která na Black Sox na domácí půdě čeká.

Black Sox nikdy neprohráli Světovou sérii na Novém Zélandu – vyhráli zde tituly v letech 1976, 2004 a 2013 – ale jsou pouze na šestém místě ve vydání 2022, které začíná v sobotu v Aucklandu.

Evans vede nový tým, který je odhodlaný napravit čtvrté místo v Praze v roce 2019 po 10 po sobě jdoucích finále Světové série od roku 1984.

Tradičně vedl průběžné pořadí sedminásobný mistr světa Black Sox. Tentokrát se umístili na šestém místě, což je důsledkem toho, že jim o tři roky dříve chyběla medaile, a díky rostoucí hloubce mezinárodního softballu.

Přečtěte si více:

Je klíčové, aby se tým vedený Evansem a trenérem Markem Sorensonem vrátil na pódium, a to jak kvůli veřejnému obrazu sportu pod radarem, tak kvůli možnosti pokračování vládního financování.

Evans věří, že „by měli být na docela dobrém místě“ po „dvou nebo třech týdnech spolu teď“, stavebnice.

Ale také si velmi dobře uvědomuje, že úroveň konkurence je vyšší, než kdy byla.

„Pevně ​​věřím, že mužský softbal je jedním z nejintenzivněji soutěživých sportů na světě. Je tu pravděpodobně osm nebo devět týmů.“ [in a field of 12] řekl Evans.

Na seznamu jsou Black Sox, šampioni z roku 2019 z Argentiny a vicemistři Japonska, čtyřnásobní úřadující šampioni Kanada, Česká republika a Austrálie, kteří minulý víkend vyhráli turnaj před mistrovstvím světa v Palmerston North jako šest nejlepších nasazených.

„Samozřejmě máte Spojené státy a Venezuelu, mimo těch šest nejlepších,“ poznamenal Evans. „Existuje několik velmi kvalitních týmů, které v příštích dnech zvednou ruce.

„Bude zábavné to sledovat a doufám, že si to fanoušci užijí, protože je to velmi vzrušující sport.“

Jason Gerbis/přes Softball News Cole Evans (vlevo) vede sestavu Black Sox, aby propagoval video z mistrovství světa v Rosedale Parku.

Stále teprve 24letý Evans se blíží svému čtvrtému mistrovství světa, ale jeho prvnímu v roli kapitána, po skvělých známkách Sorensona (1996 a 2000), Jarada Martina (2004), Rhyse Caselyho (2013) a Nathana Nukunuku (2017). ).), z nichž všichni dovedli Black Sox ke světovým titulům.

Evans má ve své brašně na nářadí zlatou medaili z roku 2017, ale tentokrát čelí větší odpovědnosti a kontrole.

Úžasný muž v rukavicích na shortstopu, nikdy předtím nevyužil svůj nepochybný úderný potenciál na větší scéně, ale existují náznaky, že se blíží ke svému vrcholu.

Evans bude pravděpodobně odpalovat na domácí jamce č. 3, jakmile ji trenér Sorenson obratně zaplní. Je to tlak a zodpovědnost „přijdete s kapitánem, jen se pokusíte vést tým po celém parku“.

„Máme pravděpodobně tři, čtyři, možná pět kluků, kteří se mohou dostat nahoru a dolů v sestavě, kluci prostě přijdou tam, kde je to pro tým nejlepší. Pokud to znamená [batting] Šest nebo sedm, s tím jsem spokojený. Prostě udeřím kdekoli a stejný postoj z velké části zastává i zbytek kluků.

„Nyní jsem se trochu poflakoval a sledoval většinu mezinárodních pořadů. Opravdu se těším, až uvidím, co tým a já dokážeme v příštích 10 nebo 12 dnech.“

Evans považuje kapitána za „velmi vzrušující“ příležitost. „Samozřejmě mám kolem sebe skvělou partu kluků, je tu spousta zkušených hráčů, kteří teď byli ve spoustě Světových sérií, a pár dokonce hrálo doma v roce 2013, takže jsem na nich byl docela závislý. trochu mě velmi podporují a jsou dobří chlapi, aby byli kolem.“

Co to dělá ještě výjimečnějším, je šance zahrát si poprvé po boku staršího bratra Reece na mistrovství světa. Je to nezapomenutelná událost pro jejich rodiny, S dědečkem Stu Kinghornem – reprezentantem Nového Zélandu před 52 lety v roce 1970 a tetou Jean, bývalou hráčkou novozélandského White Sox.

Warwick Smith / Stuff Reese Evan S, na snímku během tréninku v Palmerston North, se připravuje na svůj debut na Světovém poháru v softballu po boku svého bratra Colea.

„Hraji s Reesem už dlouho, osm nebo devět let na klubové úrovni, takže by bylo hezké vyrazit s ním poprvé na Diamonds při debutu na mistrovství světa v dresu Zélandu.“ je to pro rodinu okamžik hrdosti.

Říká se, že nejsme jediná skupina bratrů na novozélandské straně, jsou tu Enokas [Ben and Thomas] A Dante a Reilly (Makea-Matakatea) také. To jen zdůrazňuje rodinné spojení, které máme v novozélandském softballu.“

Legacy je důležitou součástí příběhu o návratu Black Sox. Někteří hráči – zejména dvojice Makea-Matakatea a Pita Rona – mají rodiče (Thomas Makea a Brad Rona), kteří jako trenér Sorenson měli jako hráči čtyři prsteny mistrů světa seniorů.

Black Sox si tradičně razí cestu ke zlatu svou smrtící hrou odpalování dlouhých míčků. Stále měli dostatek dobrých stopařů, aby se rozběhli, ale tentokrát jejich naděje na titul závisely na kvalitě jejich obrany a schopnosti jejich nadhazovačů dostat se do pozice a zabránit nejlepším mezinárodním stopařům v klubových homerunech.

WBSC/PlayovTV Hlavní trenér Black Sox Mark Sorenson na mistrovství světa mužů v softballu v roce 2019. V roce 2022 se snaží dostat svůj tým zpět na medailovou pozici.

Nadhazovači povedou Daniel Chapman, který ukázal potenciál v Praze, a zlatý medailista z roku 2017 Josh Pettitt, zatímco nadhazovačka s dělovou koulí T Wera Bishop a herní důvtip jsou přednostmi.

Sorenson pravděpodobně rozdělí homerun Jeroma Rimackiho a Bety Ronny mezi první základnu a určeného hráče v poli. Cole Evans bude na krátké zastávce s teenagerkou z Hutt Valley Tani Momo, atletickou hráčkou v poli, která se snaží začít na druhé základně.

Momoův vzestup by mohl znamenat, že Joel Evans – grandslamový homerun ze zápasu o zlatou medaili 2017 – se přesune na třetí základnu, kde odpaluje také Rhys Evans.

Bratři Enoka a Reilly Makea jsou připraveni být první volbou na hřišti.

Mezi Black Sox je dostatek zkušeností, aby zpečetili návrat na lavičku, ale Cole Evans poznamenává, že letos je „osm nebo devět startujících.“

„Je to úplně nové a jen ukazuje, jak jsme v mezinárodním softballu zbaveni volebního práva. Bylo hezké dostat je na diamant a udělat jim trochu pohodlnější, aby se dostali k velkému diamantu.“

Fanoušci softballu kiwi – kteří nejsou zvyklí vnímat Black Sox jako smolařky – za devět dní zjistí, zda je nové plemeno stejně dobré jako kdysi Diamonds.

Fakta o mistrovství světa

Black Sox Band

Nadhazovači: Daniel Chapman (Auckland), Josh Pettitt (Wellington).

Odpalovač ropy: Beta Rona (severní přístav).

Chytači: T Wera Bishop (Wellington), Cam Watts (Canterbury).

Hráči v poli: Jerome Rimacki (Wellington), Joel Evans (Hot Valley), Cole Evans (Auckland, kapitán), Rhys Evans (Auckland), Dante Mackie Matakatia (Wellington), Tani Momo (Hot Valley).

Hráči míče: Ben Inuka (Auckland), Riley Machia (Wellington), Thomas Inuka (Auckland), Conor Peden (Auckland), Bradley Bennett (Auckland).

Trenér: Mark Sorenson (Hot Valley). Asistent trenéra: Daryl Marino (Hot Valley). Trenér baterie: Patrick Shannon (Oakland). Manažer: Casey Eden (Auckland).

vzhled

Světový pohár mužů ve fotbale WBSC

Kdy: Od 26. listopadu do 4. prosince.

Kde: Tradestaff Softball Stadium, Rosedale Park, Albany, Oakland.

Skupina A:

Argentina, Česká republika, Nový Zéland, Spojené státy americké, Kuba, Filipíny.

bazén b:

Japonsko, Kanada, Austrálie, Venezuela, Dánsko, Jižní Afrika.

Jak to funguje

Každý tým má pět skupinových zápasů. První tři z každé divize vstupují do šestého kola Super Round a pokračují ve svých bodech proti ostatním kvalifikantům ze své skupiny.

Poté se utkají se třemi nejlepšími týmy z druhé skupiny. Čtyři týmy s nejvyšším počtem bodů postupují v závěrečný velký den do zápasů o medaile.

Kresba Black Sox

Sobota: proti ČR, 13:30.

Neděle: vs. USA, 15:00

Pondělí: v Argentině, 19:30.

Úterý: na Filipínách, 19:30.

Středa: v. Kuba, 19:30.

Čtvrtek: Prémiové turné začíná. Končí: sobota 3. prosince.

Finálový den: neděle 4. prosince.

Zápas o bronz: 13 hodin.

Zápas o zlatou medaili: 16:00

V Rosedale Park v Albany v sobotu začíná mistrovství světa v softballu mužů WBSC. Přípravné zápasy pokračují až do středy, ve čtvrtek začne Superkolo o šesti týmech. Čtyři týmy se kvalifikují do zápasů o medaile v neděli 4. prosince.

Světový pohár bude živě přenášen na Whakaata Māori a aplikaci Māori +.