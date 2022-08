Anthony Martial nabídl delší smlouvu v Manchesteru United – Paper Talk | Zprávy dopravního centra

Všechny zprávy a fámy přenášené z celostátních novin v neděli…

Nedělní hvězda

Anthonymu Martialovi bude v Manchesteru United nabídnuta delší smlouva s trenérem Erikem ten Hagem, který zapůsobil na jeho formu.

Anthony zahájil virtuální ‚stávku‘ tím, že odmítl hrát za Ajax, protože vypadá na síle tím, že se před čtvrteční uzávěrkou přestupů přestěhoval do Manchesteru United.

slunce v neděli

Chelsea zvažuje masivní kompenzační balíček pro Rosse Barkleyho, aby ho dostal z výplaty. Barkleymu zbývá jeden rok smlouvy, což je na Stamford Bridge hluboko pod hodnocením.

Aston Villa se vrhla na zkušeného záložníka West Hamu Craiga Dawsona, aby vyřešil jejich problémy v obraně.

Manchester United pošle českého brankáře Mate Kováře na hostování, když získá nového rezervního brankáře.

Majitelé Manchesteru City dali Pepu Guardiolovi, aby utratil 100 milionů liber za přestupy…až se otevře lednové okno.

Everton a Leeds United se utkají o 15 milionů liber pro útočníka Wolverhamptonu Hwanga Hee-chana.

Crystal Palace obrátili svou pozornost na Bubakariho Somara z Leicesteru, protože naděje na návrat do Selhurst Parku pro hosta Chelsea Conora Gallaghera.

Nedělní zrcadlo

Ajax je připraven oslovit Aston Villu ve snaze vytvořit Anwara El Ghaziho jako náhradu za brazilského křídelníka Anthonyho, pokud odejde do Manchesteru United.

Trent Alexander-Arnold připustil, že drtivé vítězství Liverpoolu nad Bournemouthem bylo přímou reakcí na jejich prohru s Manchesterem United.

Thomas Tuchel z Conora Gallaghera byl naštvaný, když nový chlapec Raheem Sterling dvakrát skóroval a zajistil si výhru 10 mužů nad Leicesterem na Stamford Bridge 2:1.

Arsenal se objevil jako kandidát na podepsání útočníka Realu Madrid Marca Asensia před čtvrteční uzávěrkou a zasadil další ránu Manchesteru United.

Liverpool podle zpráv ve Španělsku učinil Barceloně oficiální nabídku na záložníka Frenkieho de Jonga, právě když se zdálo, že Nizozemec zůstává v Katalánsku.

mail v neděli

Manchester United čeká na výsledek zasedání rady v Ajaxu, než učiní další krok pro křídelníka Anthonyho.

Wolves zintenzivňují snahu porazit útočníka Stuttgartu Sasu Kalajdziče, který v 60 zápasech za německý klub nastřílel 24 branek.

Pep Guardiola varoval Manchester City, že nemůže vždy počítat s velkým návratem, pokud bude i nadále dovolovat soupeři dávat brzké góly.

Manažer Evertonu Frank Lampard varoval Dele Alliho, že musí znovu objevit své zaměření během jeho sezónního hostování v Besiktase, jinak by mohl vidět, že jeho kariéra zakolísá.

Thomas Tuchel odmítl možnost přidat Cristiana Ronalda do kádru Chelsea poté, co hovořil s bývalým trenérem Manchesteru United Ralfem Rangnickem.

Kluby EFL se obávají ukončení činnosti kvůli krizi životních nákladů, protože někteří očekávají, že jejich účty se zčtyřnásobí, a majitelé jsou nyní žádáni, aby platili účty za energie, spíše než kupovali nové hráče.

Aston Villa jednala se Southamptonem o obránci Janu Bednárekovi, když se snaží najít náhradu za dlouhodobě zraněného Diega Carlose.

LIV Golf se připojil k antimonopolní žalobě hráčů proti PGA Tour, ačkoliv počet hvězd v pozměněné stížnosti byl snížen na sedm poté, co Carlos Ortiz, Abraham Ancer, Jason Kokrac a Pat Perez stáhli svá jména.

Nedělní expres

Leeds je připraven zvýšit svou nabídku za hvězdu Curychu Wilfrieda Gonto poté, co jejich první nabídka klesla o 2,5 milionu liber pod požadavky švýcarských šampionů.

Liverpool má po zprávách, že Rakušan nepřestoupí do Bayernu Mnichov, stále šanci přesunout se ke Konradu Laimerovi z RB Lipsko.

Liverpool varoval, že bude muset zaplatit 100 milionů liber, pokud bude chtít získat záložníka Wolverhamptonu Rubena Nevese.

Nedělní telegraf

Velšský ragbyový svaz bude čelit obvinění ze „sexistické a jedovaté“ kultury v zaměstnaneckém tribunálu, se stížnostmi směřovanými k mnoha předním představitelům tohoto sportu.

Nedělní časy

Koule Kookaburra by se mohly od příštího roku používat na okresním šampionátu poté, co Sir Andrew Strauss prozradil, že by rád vyzkoušel různé značky, aby zlepšil přípravu mezinárodních nadhazovačů, když budou hrát v zahraničí.

Skotské slunce

Giovanni van Bronckhorst bude mít v neděli zásadní rozhovory s Alfredem Morelosem o své budoucnosti.

Marné působení Mateusze Zukowského v Rangers končí, když s Lechem Poznanem jedná o návratu do Polska.