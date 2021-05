Rada OSN pro lidská práva nařizuje vyšetřování Izraele po konfliktu v Gaze

ŽENEVA – Vysoký komisař OSN pro lidská práva, vedený nedávnými boji v Gaze, ve čtvrtek hlasoval pro jmenování neobvykle široké oblasti vyšetřování vyšetřování potenciálních válečných zločinů a dalších porušení spáchaných v Izraeli a na okupovaných palestinských územích. Izrael toto rozhodnutí odsoudil a označil ho za jednostranný podvod.

Bylo to potřetí za sedm let, co se Rada pro lidská práva v Ženevě rozhodla pojmenovat tento výbor, ale tento výbor se lišil ve dvou důležitých ohledech:

„Probíhá“, což znamená, že komise může vyšetřování sledovat neomezeně. To mu dává určitý stupeň stálosti podobný vyšetřovacím orgánům dokumentujícím zvěrstva v Sýrii a Myanmaru.

Výbor se neomezuje pouze na nepřátelské akce v Gaze a na Západním břehu, ale je pověřen studiem „všech hlavních příčin, které jsou základem opakujícího se napětí, nestability a prodlužování konfliktů, včetně systematické diskriminace a útlaku na národním a etnickém základě. . Nebo etnická nebo náboženská identita. “

Ačkoli by komise mohla teoreticky vyšetřovat porušování lidských práv všemi stranami, rezoluce, která ji stanovila, nezmiňuje Hamas ani jiné palestinské ozbrojené skupiny. Kritici, kteří se postavili proti rezoluci, uvedli, že chybí rovnováha.