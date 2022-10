Tým USA vytvořil rekordních osm mužských mistrovských titulů zpět na Charlese

Američané tedy po dvou letech mimo scénu nejenže v neděli odpoledne potvrdili své prvenství, ale také překonali rekord hřiště.

„Nevěděli jsme, jaký je rekord, ale byli jsme tak nadšení, že jsme to udělali,“ řekl absolvent Harvardu Liam Corrigan poté, co on a jeho spoluhráči porazili Syracuse asi o 10 sekund s Yale, Harvardem, Leanderem, Northeastern a obránci. Další šampión Washingtonu.

Vítězný čas 13 minut 23,638 sekundy ubral téměř o čtyři sekundy z hranice 13:27,469, kterou stanovil Cal Berkeley před pěti lety. „Jsou to většinou týmové sady, takže bychom měli nějak vyhrát,“ řekl Corrigan. „Ale získat rekord kurzu je skvělé.“

Kdyby Američanky postavily osm týmů, pravděpodobně by předstihly Leander, který porazil Penn State o méně než sekundu a půl v čase 15:14,224.

Čtyři Američanky, zaokrouhlené z osmi, které se jen vyhýbaly držitelce medaile z letošní letní světové regaty, ovládly svůj závod a porazily Brownovou o více než 34 sekund a ukrojily 20 sekund ze standardu trati.

Národní tým nashromáždil o víkendu pokladnici vybavení. Čtyři muži, složený z tokijských olympioniků závodících jako WKMR-Peloton AK, v neděli potopili Cornella asi o 25 sekund.

V sobotu si Ezra Carlson a Emily Calvelsová zajistili titul ve dvouhře a Savannah Brigga skórovala ve vítězném ženském double.

„Tady jsme udělali svou část,“ poznamenal Peter Quinton, Corrigan’s Crimson Bench Fellow. „Máme nějaké akce na své jméno a to je pro tým vždy dobré znamení.“

Nejstaršímu bylo osm mužů. Yank tu byl zpátky, než pandemie zničila závod v roce 2020 a vynechal loňskou událost v důsledku odložených her v Tokiu. A tak si řekli, že je čas znovu vyvěsit vlajku.

„Pro většinu z nás je to poprvé, co jsme tento závod vyhráli,“ řekl Quinton. „The Head Of The Charles je největší veslařská regata na světě. Osmý šampion je závod, který budete chtít vyhrát v určitém okamžiku své kariéry, takže jsme sem přišli s úmyslem vystoupit a udělat to a udělali jsme to.“ to.“

Zatímco American Boats spolu nezávodily a trénovaly až v pátek, byly na hony vzdáleny outsiderům. Pět z nich bylo v osmičce, která skončila čtvrtá ve světové regatě, méně než sekundu a půl od medailí. „Celé léto jsme spolu veslovali,“ řekl Carlson. „Rytmus můžeme najít docela snadno.“

Ukrajinci, jejich hlavní mezinárodní konkurent, nalodili směs svých čtyřkolek a čtyřkolek světové třídy. Protože to byl jejich první závod na hlavě, přes tři míle na neznámé řece, vedli si dobře a skončili 12.

Zatímco američtí závodníci, vybavení budoucími olympijskými sportovci, byli jistě špičkoví, nezávodili od léta. Nemysleli na vyřazení toho nejlepšího ze strýčka Sama, který se v Česku trefil s Brity, Nizozemci a Australany.

„Závod mi dnes připadal jako peklo mnohem kratší než včera,“ pomyslel si Carlson, který při druhém tahu proti proudu strávil na vodě o čtyři minuty méně.

Po vyzvednutí medailí bylo o vítězích rozhodnuto až do začátku příštího roku. V rámci nového decentralizovaného formátu amerického veslování budou veslaři trénovat v několika klubech po celé zemi, přeskupí se do jarních sprintových zkoušek a zahájí výběrové řízení na mistrovství světa v září v Bělehradě.

Půjde o primární kvalifikační událost pro olympijské hry v roce 2024 a Američané budou muset skončit v první pětce, aby si vybojovali místo. Když tu byli v roce 2019, měli už po ruce letenky do Tokia.

Tentokrát je vzhledem ke zkrácené čtyřleté lhůtě Paříž již na dohled. „V tuto chvíli zbývají méně než dva roky,“ řekl Corrigan.

A tak dávalo smysl, aby se Yankové vrátili na původní King Charles Waterway ještě před převrácením kalendáře, začali znovu s medailí čekající v cíli a dostali se do vítězného rytmu.