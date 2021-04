Nemocnice Houston objedná očkování zaměstnanců COVID-19

Carole Hackett, hlavní viceprezidentka a vedoucí oddělení lidských zdrojů pro Houston Methodist, uvedla, že 84 procent zaměstnanců již bylo do června očkováno s cílem očkování pro všechny.

Žádná vakcína, žádná práce? Oznámil Houston Methodist # COVID-19 Očkování bude povinné pro všechny zaměstnance. # KHOU11 Právní analytik Vložte tweet Myslí si, že brzy budou následovat i další společnosti. Je to legální? Dnešní příběh @ 10 . pic.twitter.com/ltvI5N7ATT

Rowe věří, že pokud by zaměstnavatelem bylo zdravotnické zařízení nebo první respondent, „ano, povinné očkování by bylo vhodné, pokud dodržují americký zákon o zdravotním postižení a hlavu VII (lékařské a náboženské výjimky).“

„Je to případ prvního dojmu,“ řekla Rowe. „Je to problém, který dosud nebyl přezkoumán.“

Hackett řekl: „V Texasu existují společnosti, o kterých vím, že se snaží vytvořit jazyk a učinit z něj povinný svět pro očkování. Houstonští metodisté ​​jsou první, ale myslím, že je toho hodně, co je třeba sledovat, a myslím, že to bude být něčím, co bude vlnou napříč Texasem v příštích měsících. “