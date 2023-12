Cvičení se 3 cviky s vlastní váhou pro zaneprázdněné lidi

Stručnost a nenucenost je to, co většina z nás od cvičení o prázdninách potřebuje. Což z tohoto nového vědeckého cvičení dělá příhodný dárek.

Je to jednoduchá 11minutová rutina skládající se ze tří cviků navržených tak, aby byla nenáročná, ale dostatečně aerobně náročná na udržení nebo zlepšení kondice, bez ohledu na to, jak náročná je vaše dovolená. Toto cvičení, které nedávno vyvinuli vědci z McMaster University v Hamiltonu, Ontario, zahrnuje běžná cvičení, která by mnozí z nás měli dělat, bez ohledu na náš věk, zkušenosti, koordinaci nebo kondici.