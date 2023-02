Herečka Kim Novak si odmítla změnit české jméno na Hollywood

Herečka Kim Novak se tento týden dožila 90 let a zůstává jednou z nejpopulárnějších hollywoodských hvězd českého původu. Její spojení s Českou republikou bude mnohým v moderní České republice zřejmé – Novak je nejrozšířenějším příjmením v Čechách – ale musela bojovat s vedením studia, aby si ho udržela.

Kim Novak se narodila jako Marilyn Pauline Novak v Chicagu 13. února 1933. Její rodiče se také narodili v Chicagu českým přistěhovalcům (její matka se za svobodna jmenovala Kral), takže její dědictví bylo zcela české.

Zatímco navštěvoval vysokou školu na School of the Art Institute of Chicago, Novak pracoval jako model; Po vysoké škole jsem odjel s několika přáteli do Los Angeles, abych se pokusil prorazit ve filmovém průmyslu. Stejně jako Marilyn Novak se objevila jako komparzistka ve filmech jako např Francouzská linie A Sindibádův syn.

Ve věku 21 let v roce 1954 podepsala smlouvu s Columbia Pictures a nemilosrdným manažerem Harrym Cohnem, který z ní chtěl, aby se stala další Ritou Hayworthovou ve studiu.

„Použil všechno, co měl; dokonce i způsob, jakým byla jeho kancelář zařízena s tímto trůnem, a všichni ostatní seděli v menší vzdálenosti než on, takže se na vás díval ten chlap,“ řekl Novak. Pro The Washington Post of Cohn v roce 1996.

„Kdo by na něj mohl zapomenout? Ve skutečnosti měl dobrý instinkt najít ty správné filmy. Když zemřel, nikdo vlastně nevěděl, co má dělat.“

Cohn trval na změně Novakova jména. Nemohla si nechat své křestní jméno s Marilyn Monroe, která byla v té době největším sexsymbolem na světě, a její příjmení znělo dost divně. Takže studio pro to vybralo nový název: Kate Marlowe.

„Poprvé jsem byl v jeho kanceláři, když mi zavolali, že mi změnili jméno,“ vzpomíná Novák.

„Měl jsem pocit, že kdybych souhlasil se jménem, ​​které vybrali, už mě nikdy neuvidí. To jméno bych spolkl, protože to bylo falešné jméno, Kate Marlowe.“

Novak ale bojoval o zachování části její české identity a příjmení – které Kuhn nesprávně označil za polské.

Řekl jsem: Nebudu si měnit příjmení. Harry Cohn řekl: „No, nikdo neuvidí dívku jménem Pollack.“ Řekl jsem: ‚No, jsem Čech, ale jsem Polák, Čech, to je jedno, jmenuji se. „

Nováková nakonec vyhrála a nechala si své české jméno. Dohodli se na kompromisu Kim místo Kit pro její křestní jméno; Novak měl pocit, že Kate byla příliš blízko „kotě“.

Kim Novak ve filmu Vertigo společnosti Paramount Pictures (1958).

Následující rok se Kim Novak stala pojmem poté, co hrála v pokladně piknik, který jí vynesl Zlatý glóbus pro nejslibnějšího nováčka. Poté, co hrála ve filmu Alfred Hitchcock, se stala jednou z nejvyhledávanějších hereček v Hollywoodu závrať (na obrázku výše) v roce 1959.

V roce 1966 se Novak stal unaveným showbyznysem a napůl v důchodu a v následujících desetiletích se ve filmech a televizi objevoval jen sporadicky. Nezapomněla na umělecké jméno, které se jí Cohn snažil vnutit, a objevila se jako postava jménem Kate Marlowe v seriálu v hlavním vysílacím čase. symbol sokola V osmdesátých letech.

V roce 2015 Kim Novak odcestovala do České republiky, když byla oceněna na pražském filmovém festivalu Fibiofest. ona řekl Bravo že Československo poprvé navštívila v 60. letech, kdy zůstala na jednu noc u některých příbuzných. Ačkoli nevěděla, odkud její rodina původně pocházela, vystopovala nějaký rodokmen do malé vesničky jménem Tukleky nedaleko města Písek.

Novak dodal, že do češtiny chodila po běžné škole, když byla malá holka v Chicagu, ale moc si z jazyka nepamatovala. Dodržela však alespoň jednu českou tradici a knedlíky vyrábí pravidelně (Kennedy).

„Moje máma mě naučila, jak to udělat,“ řekla Bravo. „Dávám přednost bramborám.“

Vzala si irského manžela, který je velmi miluje. Když jsme byli na večeři v pražské restauraci, řekl mi „tyhle knedlíky nejsou tak dobré jako ty tvoje“. To mě velmi potěšilo.“