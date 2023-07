Final Wimbledon prize money: Kolik si vydělá vítěz zápasu Jabeur vs Vondroušová? Novinky z tenisu

Po losování dvouhry 128 žen, které začalo před dvěma týdny v Londýně, v souboji Ons Jabeur a Marketa Vondroušová o Venus Rosewater Dish, si vítězka prestižního Wimbledon Cupu odnese také rekordní výplatu. . Finále ženské dvouhry se odehraje v sobotu na centrálním dvorci a Jabeur doufá, že v souboji proti Eleně Rybakinové získá to, co nebylo loni povoleno, zatímco nenasazená Vondroušová bude doufat v místo v historii také.

Ons Jabeur se ve finále Wimbledonu v roce 2023 utká s Markétou Vondroušovou

Grand Slam – největší sportovní událost kalendářního roku – kromě toho, že poskytuje místo v análech tenisu – také nabízí obrovskou finanční pobídku pro všechny šampiony. A v roce 2023 nabídne Wimbledon obrovské odměny.

Celková výhra pro Wimbledon 2023 je rekordních 44,7 milionů liber (57,29 milionů dolarů), což je nárůst o 11,2 procenta oproti tomu, co bylo rozděleno v roce 2022. Před zahájením turnaje dříve v roce to řekl předseda All England Clubu Ian Hewitt. měsíce, cílem bylo „vrátit odměny pro šampiony dvouhry a vicemistry na úrovně, na kterých byli v roce 2019 před pandemií (COVID-19), a zároveň poskytnout hráčům podporu, kterou si zaslouží v prvních kolech soutěže. událost.“

Níže je uvedeno rozdělení peněžních cen pro losování dvouhry žen:

* První patro 55 tisíc liber

* Druhé patro 85 tisíc liber

* Třetí patro, 131 tisíc liber

* Kolo 16: 207 000 liber

* Čtvrtfinále: 340 000 liber

* Semifinalisté: 600 000 liber

* Finalista: 1,175 milionu liber

* Vítěz: 2,35 milionu liber

V roce 2022 Rybakina, která překvapila Jabeur ziskem své první grandslamové trofeje, vydělala 2 miliony liber. Ve srovnání s ostatními čtyřmi hlavními turnaji jsou však výplaty ve Wimbledonu třetí nejnižší. Dva vítězové Australian Open z počátku letošního roku si odnesli domů 2,975 milionu australských dolarů (2,05 milionu dolarů), zatímco dva vítězové French Open – Ija Swiatek a Novak Djokovič – si odnesli každý z odměn 2,3 milionu eur (2,51 milionu dolarů). Nejvyšší výplata byla na US Open, kde si loňští vítězové odnesli každý 2,6 milionu dolarů.

Jaber, Vondroušová soupeří o místo v historii

Jabeurová si dala druhou šanci na grandslamovém turnaji poté, co byla zamítnuta loni ve Wimbledonu a poté i na US Open. Nasazená šestka má za cíl stát se prvním arabským a africkým grandslamovým šampionem.

Stejně jako Tunisance i Vondroušové byla odepřena šance na slávu, ve finále French Open 2019 prohrála s Ash Bartyovou. Ale nenasazená Češka má nyní šanci stát se třetí hráčkou ze své země, která vyhrála slamový turnaj ve dvouhře žen, a také se stát nejnižší nasazenou ve Wimbledonu od Venus Williamsové v roce 2007.