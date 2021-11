S Mesh for Teams Microsoft plánuje v roce 2022 poskytovat 3D pracovní prostory pro vzdálené pracovníky

Microsoft oznámil svůj záměr vytvořit pohlcující 3D platformu s názvem „Mesh for Teams“ pro virtuální schůzky. Jak název napovídá, Mesh for Teams staví na stávající platformě pro spolupráci Teams společnosti a implementuje funkce smíšené reality Microsoft Mesh.

Mesh, který byl ohlášen začátkem tohoto roku, je platforma pro virtuální schůzky a další kolaborativní setkání ve smíšené realitě (zastřešující termín pro virtuální realitu, rozšířenou realitu nebo jakoukoli kombinaci těchto dvou) pomocí různých zařízení, jako jsou produkty společnosti HoloLens a Windows. Mimo jiné smíšená realita. Uživatelé budou mít statické avatary, které přesně odrážejí řeč jejich těla a výrazy obličeje, a budou se moci procházet po virtuálním pracovišti.

Workplaces mohou používat Mesh for Teams k pozvání zaměstnanců, aby se přihlásili do 3D nebo 2D pracovních prostorů pro spolupráci. Sezením kolem virtuálního konferenčního stolu budou pracovníci moci dělat věci, které v reálném světě nejsou možné. Prezentující může například vidět své poznámky ve 3D prostoru poblíž virtuální tabule, zatímco ti, kteří prezentaci sledují, vidí pouze to, co na tabuli napíšete.

Služba bude dodávána s některými předem vytvořenými pracovními prostory, ale společnosti si budou moci vytvářet a přizpůsobovat své vlastní pracovní prostory, stejně jako zaměstnanci mohou vytvářet avatary. Nic z toho zpočátku nebude vyžadovat VR headset; Zaměstnanci se budou moci připojit k chytrým telefonům a notebookům a vidět mezery na svých obrazovkách.

Podle Microsoftu Blogový příspěvek na toto témaPlatforma bude zpočátku animovat tváře avatarů na základě zvukových podnětů, když uživatelé mluví. Ale zanedlouho Microsoft plánuje nabídnout těmto avatarům základní zrcadlení výrazů obličeje uživatelů pomocí webových kamer.

reklamy

Podobnou technologii jsme před lety viděli v Animoji společnosti Apple pro iPhone, periferním zařízení Kinect pro Xbox 360 a Xbox One a dokonce i v online hrách pro více hráčů, jako např. EverQuest II. Tato technologie se také výrazně objevila na streamovací platformě Amazon Twitch, jako v VTuber Pohyb a inovativní jako bannery Kód Miko.

Reklama Microsoftu je plná odkazů na „metaverse“, nedávno znovu zveřejněná s prohlášeními o záměru od Facebook zemřel CEO Mark Zuckerberg. Termín pochází ze sci-fi románu tzv sněhová srážka, ačkoli román popisoval funkci v dystopických termínech, na rozdíl od optimistického tónu, který zasáhly Meta, Microsoft a další technologické společnosti, které vedou vlnu.

I když Zuckerberg možná nedávno oznámil rozbočovač pro tzv. metaverse for Odvádí pozornost od hlubokých a nebezpečných Meta/Facebook problémů Koncept, který se rozhodl podporovat (který zde Microsoft také prosazuje), je se svou hlavní činností před tímto krokem. Rizikový kapitál proudí do start-upů na pracovištích se smíšenou realitou před dvěma lety v nebývalém množství.

Není to zdaleka nový nápad a bylo to vidět na platformách jako Second Life (která stále existuje). Investoři a lídři korporací se však domnívají, že kombinace sociálních a kulturních dopadů pandemie, nadcházející zlepšení technologie a dostupnosti virtuální a rozšířené reality, stále výkonnější mobilní procesory, rozšíření vzdálené práce a nové aplikace strojového učení dláždí cestu alternativní, pohlcující, souvislá a propletená 3D vrstva pracoviště, které bude dostatečně přirozené, aby bylo atraktivní pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Dnes však stále existují velké technologické překážky, které brání skutečnému dosažení této vize.

Mesh for Teams je na hony vzdálen tomu, co Zuckerberg a další popisují pro vzdálenou budoucnost, která může zahrnovat technologii hologramů a rozšířenou realitu místo nebo navíc k virtuální realitě pro přirozenější a pohodlnější zážitky. Je to ale první pokus Microsoftu svézt se na vlně investorského a mediálního humbuku kolem konceptu takzvaného „metaverse“.

Očekává se, že první verze bude k dispozici uživatelům Teams někdy v roce 2022.