Logic Pro získává seriózní AI – a optimalizaci verzí – pro Mac a iPad

Pokud jste se dívali včera Událost iPad-a-palooza Od společnosti Apple jste pravděpodobně viděli klip o skvělých nových funkcích přicházejících do verze Logic Pro pro iPad, profesionálního softwaru pro záznam zvuku od společnosti Apple. Co ale událost neobjasnila, je, že všechny stejné funkce přicházejí do verze Logic Pro pro Mac a verze pro Mac i iPad budou nově očíslovány. Po mnoha letech bude verze Logic Pro pro Mac upgradována z X (deset) na 11, zatímco nejnovější verze pro iPad se zvýší na 2.

Obě verze vyjdou 13. května a obě představují bezplatné upgrady pro stávající uživatele. (Tak nějak – uživatelé iPadu musí za přístup k Logic Pro zaplatit poplatek za předplatné, ale pokud zaplatíte, upgrade získáte. To vedlo mnoho lidí k online spekulacím, že Apple přesune verzi Logic pro Mac na podobnou verzi model předplatného (zatím tomu tak není.)

Obě verze dostanou identickou sadu nových funkcí, kterých se ve videu Apple krátce dotklo. Ale dlouhé díky tisková zpráva zveřejněné společností Apple po události spolu s vlastními aktualizacemi Domovská stránka logiky společnosti AppleNyní máme lepší představu o tom, jaké jsou tyto funkce, jaké systémy vyžadují a jak moc Apple přispívá k AI. Dostáváme také nějaké obrázky.

Umělá inteligence je všude

Jednou ze skvělých funkcí Logic je Drummer, produkční hráč, který může hrát mnoha různými styly, může sledovat nahrané stopy a může poskytnout spoustu výplní a dalších lidských variací. Na nástroj, který je zdarma k vaší digitální audio pracovní stanici, je to skvělý produkt, který za posledních deset let získal mnoho vylepšení kvality života, včetně produkčních sad, které vám umožňují ovládat každý jednotlivý perkusní prvek. Ale to, co jsme neviděli 10 let, je… Nový Generativní spouštěče relace, zejména pro basy a klávesy.

Čekání je však u konce, Apple totiž do Logicu přidává baskytaristu a klávesového hráče. Apple říká, že nový baskytarista byl „vytrénován ve spolupráci s nejlepšími baskytaristy současnosti s využitím pokročilé umělé inteligence a samplovacích technik“. Logic přijde také se Studio Bass, sadou šesti nových hudebních nástrojů.

Keyboard Player funguje podobně a dostává nový zásuvný modul Studio Piano, který poskytuje funkce běžné pro placené virtuální nástroje (více pozic mikrofonu, ovládání šumu pedálů a kláves, sympatická rezonance a samply uvolnění). Apple říká, že Keyboard Player zvládne vše, od „jednoduchých blokových vedení až po vyjadřování strun s rozšířenou harmonií – s téměř nekonečnými variacemi“.

Nový bubeník.

Hráč na klávesy.

Tajemství úspěchu Drummer je v tom, jak snadné je připojit se k základnímu vzoru bicích. Identifikujte bubeníka, který hraje ve vašem stylu, vyberte sadu, kterou preferujete, a poté vyberte variantu; Pak stačí umístit tečku na velký displej ve stylu trackpadu, který vyvažuje složitost a velikost, a budete mít něco použitelného a kompletního s výplní. Samozřejmě, basové a klávesové spouštěče nemohou fungovat tímto způsobem, ale Apple přináší funkci, kterou najdete v některých jiných DAW, do Logic, aby poháněl oba nové session přehrávače: Chord Track.