Nur Syahideh Alim udělil Singapuru místo na paralympijských hrách 2024

SINGAPUR — Nejlepší vicemistr Noor Syahedah Alim zajistil Singapuru první místo na paralympiádě v roce 2024 poté, co se v pátek umístil na šestém místě na mistrovství světa ve střelbě v roce 2023 v Plzni.

Seyahda, která se zúčastnila předchozích dvou ročníků paralympijských her, unikla postup do semifinále ženského otevřeného areálu poté, co v těsném čtvrtfinále prohrála 139:134 se světovou dvojkou Brazilkou Jean-Carlou Gogelovou.

Ale její šesté místo ze 46 závodnic stačilo k tomu, aby Singapuru zajistilo účast na paralympiádě v Paříži.

Siahda, který se dostal do 1/8 kvalifikačního kola na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, řekl: „Cítím se poctěn a poctěn, že se mohu kvalifikovat do Singapuru na paralympijské hry v roce 2024.

„Byla to pro mě těžká soutěž, ale jsem ráda, že se mi s podporou mého trenéra Ching Lianga a týmu Singapore Sports Institute (SSI) podařilo probojovat mezi nejlepších osm,“ řekla světová desítka.

„Udělám maximum a na příštích zápasech budu pracovat ještě tvrději.“

Předtím sedmatřicetiletá hráčka v kvalifikační fázi nastřílela 685 branek, aby se dostala do druhého kola, kde porazila Mexičanku Montel Lilianu 136:114. Napětí bylo ve třetím kole vysoké, když se do vedení střídala Britka Jessica Strettonová.

Konečné skóre bylo 134:134, což je přinutilo vyhrát penaltový rozstřel, ve kterém Seyahada zachovala klid, aby vyhrála a postoupila do čtvrtfinále.

Mistrovství světa 2023 je první a nejdůležitější kvalifikační událostí v lukostřelbě z kuše směrem k hrám, přičemž 78 z celkových 140 míst je nabízeno nejlepším lukostřelcům v soutěži.

To zahrnuje 12 nejlepších slotů v kategorii ženského bazénu. O paralympijská místa v této soutěži bojovalo více než 200 polostřelců ze 30 zemí.

Kelly Fan, výkonná ředitelka Singapurské rady pro sporty zdravotně postižených, řekla: „V roce 2024 je tato sezóna velmi důležitá pro naše sportovce a týmy, kteří pracovali v mimořádném období, aby mohli požádat o svou kvalifikaci pouhé dva roky po hrách v Tokiu.

„Mnoho z nich se rychlým a zběsilým tempem dohání k událostem, které se vrátily do sportovních kalendářů. Mistrovství světa v para lukostřelbě v Plzni 2023 jako primární kvalifikační událost je zásadní zkouškou přípravy našeho paralukostřeleckého týmu.

„Jsme potěšeni za tým, že jejich tvrdá práce se jednoznačně vyplatila a nyní bude důležité, aby zůstali soustředění a oddaní a pokračovali ve svých přísných tréninkových režimech.“