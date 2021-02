Zdroj obrázku: FILE IMAGE Oscar 2021: The Academy odhaluje užší seznamy v devíti kategoriích

S udílením Oscarů 2021, které je naplánováno na 25. dubna, Akademie filmových umění a věd ve středu (místního času) zveřejnila své shortlisty v devíti kategoriích. Tyto kategorie zahrnují 15 dokumentárních filmů, 10 krátkých dokumentů, 15 mezinárodních filmů, 10 makeupu a kadeřnictví, 15 originálních nahrávek, 15 originálních písní, 10 animovaných krátkých filmů, krátký hraný film naživo a jejich příslušné vizuální efekty. Podle časopisu Variety se hlasování o vážené ceně v užším výběru uzavřelo 5. února a zbytek bude pokračovat v první oficiální fázi hlasování, která proběhne od 5. do 9. března.

Nominace na Oscara budou oznámeny 15. března, show se uskuteční 25. dubna. Celkem 238 dokumentů a 93 mezinárodních filmů soutěžilo pouze o 15 jmen v užším výběru v každé z těchto kategorií. Zde je kompletní seznam devíti kategorií:

A) Dokumentární film: – Do první kategorie bylo vybráno 15 způsobilých filmů z 238 způsobilých filmů. Tvůrci režírují osm z patnácti dokumentů.

1,76 dne (dokumenty MTV) – režírují Wei Xi Chen a Hao Woo

2. „All In: Boj za demokracii“ (Amazon Studios) – Režie: Lisa Curtis, Liz Garbus

3. „Boys State“ (Apple TV Plus) – režie Amanda MacBean a Jesse Moss

4. „Kolektivní“ (Magnolia Pictures & Associate) – režie Alexander Nanao

5. „Crape Camp“ (Netflix) – režie: James Liebrecht a Nicole Newnham

6. „Dick Johnson je mrtvý“ (Netflix) – režie Kirsten Johnson

7. „Gonda“ (Neon) – režie Victor Kusakovsky

8. „MLK / FBI“ (IFC Films) – režie Sam Pollard

9. „Krtek Agent“ (Gravitas Ventures) – Režie Mighty Papyrus

10. „Můj učitel chobotnice“ (Netflix) – Režie: Peppa Ehrlich a James Reed

11- Notorno (Neon) režie Gianfranco Rosé

12- Malíř a zloděj (Neon) – Režie Benjamin R.

13. „Time“ (Amazon Studios) – režie Jarrett Bradley

14 – Lovci lanýžů (Sony Pictures Classics) režiséra Michaela Dwecka, Gregoryho Kershawa.

15. „Vítejte v Čečensku“ (HBO) – režie David France

B) Mezinárodní celovečerní film: – V historii Oscarů bylo do této kategorie poprvé vybráno 93 zemí. Mezi nimi bylo do užšího výběru 15 přihlášených.

1. „Another Tour“ (Dánsko) – režie Thomas Winterberg

2. „Lepší den“ (Hongkong) – režie Derek Tsang

3. „Daglan“ (Česká republika) – režie Anieszka Holland

4. Collective (Rumunsko) – režie Alexander Nanau

5. “Vážení soudruzi!” (Rusko) – režie

6. „Už tu nejsem“ (Mexiko) – režíruje Fernando Frias

7. „Amal“ (Norsko) – režie Maria Soudal

8- „La Llorona“ (Guatemala) – režie Giro Bustamante

9- The Mole Agent (Chile) – režie Mighty Bardi

10. „Night of Kings“ (Pobřeží slonoviny) – Philippe Lacot

11. „Koo mizí, Aida?“ (Bosna a Hercegovina) – Režie Yasamila Zpanic

12- Děti slunce (Írán) Režie Majid Majidi

13. „Dva z nás“ (Francie) – režie Filippo Minghetti

14- Slunce (Tchaj-wan) – režie Chung Mong Hong

15. „Muž, který prodal svou kůži“ (Tunisko) Režie Kawthar Bin Haniyeh

C) Líčení a kadeřnictví

1. „Draví ptáci a nádherná emancipace jednoho z Harley Quinn“ (Warner Bros)

2. Emma (funkce ostření)

3. „The Glorias“ (Silniční atrakce a LD Entertainment)

4 – „Hillbilly Elegy“ (Netflix)

5. „Jingle Jangle: A Christmas Journey“ (Netflix)

6. „Malé věci“ (Warner Bros.)

7- „Ma Rainey’s Black Bottom“ (Netflix)

8. „Mank“ (Netflix)

9– Jedna noc v Miami (Amazon Studios)

D) Hudba (původní partitura) – ze 136 přihlášených bylo vybráno 15 partitur.

1. „Ammonit“ (neon) – Dustin O’Halloran, Volker Bertelman

2. „Blizzard of Souls“ – Lolita Reitmanis

3. „Da 5 Bloods“ (Netflix) – Terence Blanchard

4. „The Invisible Man“ (Universal Pictures) – Benjamin Walfish

5. „Jingle Jangle: A Christmas Journey“ (Netflix) – John Depney

6- „Život před námi (La Vita Davanti a Se)“ (Netflix) – Gabriel Yared

7. „Malé věci“ (Warner Bros.) – Thomas Newman

8. „Mank“ (Netflix) – Trent Reisnor, Atticus Ross

9. „Půlnoční nebe“ (Netflix) – Alexander Desblatt

10- Minari (A24) – Emil Moseri

11. „Mulan“ (Walt Disney Pictures) – Henry Gregson Williams

12. News of the World (Universal Pictures) – James Newton Howard

13. „Duše“ (Pixar) – John Baptiste, Trent Reisenor, Atticus Ross

14. Tenet (Warner Bros.) – Ludwig Juranson

15. „The Trial of the Chicago 7“ (Netflix) – Daniel Pemberton

E) Hudba (původní skóre) – Ze 105 způsobilých skladeb bylo 15 vybráno do užšího výběru členy hudební pobočky.

1. „Gramofony“ z „All In: Boj za demokracii“ (Amazon Studios)

2. „Podívejte se, co jsem udělal“ z „břicha šelmy“ (nezávislá čočka)

3. „Wuhan Flu“, od Borat Subsequent Moviefilm: Předání kolosálního úplatku americkému systému ve prospěch slavného kazašského národa (Amazon Studios)

4. „Husavik“ z „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ (Netflix)

5. „Never Break“ z „Giving Voice“ (Netflix)

6. „Make It Work“ z „Jingle Jangle: A Christmas Journey“ (Netflix)

7. ‘Fight For You’, od Jidáše a černého Mesiáše (Warner Bros)

8. ‘lo Si (Seen)’ z “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” (Netflix)

9. Déšťová píseň z Minari (A24).

10. „Show Me Your Soul“ od „Mr. Soul!“ (Boty v posteli Productions)

11. Loyal Brave True od Mulana (Walt Disney Pictures).

12. ‘Free’, from The One and Only Ivan (Disney Plus)

13. „Talk Now“ z „One Night in Miami“ (Amazon Studios)

14. ‘Green’ od Sound of Metal (Amazon Studios)

15. „Hear My Voice“ z „The Trial of the Chicago 7“ (Netflix)

F) Vizuální efekty – do této kategorie bylo nominováno 10 filmů

1. „Draví ptáci a nádherná emancipace jednoho z Harley Quinn“ (Warner Bros)

2. „Bloodshot“ (Sony Pictures)

3. „Láska a příšery“ (Paramount Pictures)

4 – „Mank“ (Netflix)

5- „Půlnoční nebe“ (Netflix)

6. ‘Mulan’ (Walt Disney Pictures)

7- Jediný Ivan (Disney Plus)

8. „Duše“ (Pixar)

9- Tenet (Warner Bros)

10 – Vítejte v Čečensku (HBO)

G) Krátký animovaný film – do této kategorie bylo nominováno 10 filmů.

1. “nora”

2. „Genius Loci“

3. „Pokud se něco stane, miluji tě“

4 – Kapaemahu

5. „Opera“

6. ‘Out’

7- Šnek a velryba

8. „Gerrardovi“

9. „Účinky“

10. „Ano, lidi“

H) Krátké dokumentární téma – ze 114 filmů se do této kategorie kvalifikovalo 10.

1. „Linka pomoci při potratech, tady Lisa.“

2. „Call Center Blues“

3. “Colette”

4. „Koncert je rozhovor“

5. „Nerozdělení“

6. „Hunger Ward“

7- „hysterická dívka“

8 – Latashova milostná píseň

9- kostky rychlosti

10. „Co udělá Sophia Loren?“

I) Živý akční krátký film – do užšího výběru pro tuto kategorii bylo 10 filmů ze 174 přihlášených do této kategorie, zatímco Bittu oslavoval oficiální vstup Indie na Oscary.

1. „Beto“

2- „Da Yi“

3. “cítit”

4. „Lidský hlas“

5. „Kickslade Choir“

6- Místnost zpráv

7. „Současnost“

8. „Dva vzdálení cizinci“

9. „Náklaďák“

10. „Bílé oko

– Se vstupem ANI