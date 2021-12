Důrazy v ghanském parlamentu kvůli navrhované dani z elektronických plateb

ACCRA – Rvačka vypukla v ghanském parlamentu v pondělí pozdě, když zákonodárci diskutovali o navrhované dani z elektronických transakcí, která na týdny rozdělovala domov.

Elektronická daň ve výši 1,75 %, která bude zahrnovat daně z mobilních plateb, se od svého prvního návrhu minulý měsíc setkala se zuřivým odporem opozice a zastavila schvalování státního rozpočtu.

Poslanci parlamentu spěchali do čela sněmovny poté, co místopředseda parlamentu Joseph Osei-Ouso navrhl, aby se o dani diskutovalo a hlasovalo o ní v rámci „urgentního“ postupu. Někteří házeli pěstmi a rvali se, zatímco jiní své spoluhráče omezovali.

Ministr financí Ken Ofori-Ata tvrdí, že daň rozšíří daňovou síť a v roce 2022 získá dalších 6,9 miliardy ghanských cedi (1,15 miliardy dolarů).

Když byl jeho návrh poprvé oznámen, v parlamentu se však setkal s pokřikem.

Odpůrci daně tvrdí, že by to neúměrně ovlivnilo ty, kdo mají nízké příjmy, a ty, kdo stojí mimo formální bankovní systém a spoléhají na mobilní převody, čímž by se snížila celková ekonomická aktivita.

Ofori-Atta přislíbil další jednání se zúčastněnými stranami o dani.

Hlasování o tom, zda přistoupit k naléhavým opatřením, bude pokračovat v úterý.