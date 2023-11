Neměli byste napařovat varnou desku ani na Den díkůvzdání

Den pomalých zpráv? vsadíš se. Ale podívej, je Den díkůvzdání a je velká šance, že lidé budou vařit a jíst cokoli, co právě teď najdou. Prosím, pokud dokážeme zachránit jen jednoho člověka od pokusu uvařit si vlastní parní desku, bude to stát za to.

10 nejhranějších her na Steam Deck: Vydání z června 2023

Jak bylo oznámeno dexertoJeden redditor zjistil, že ponechání úžasného notebooku Valve na horkém sporáku má neočekávaný důsledek, že se zahřeje. Stále se mnou? Protože je z plastu, není to její oblíbená věc.

Na tom obrázku je něco, co tak dobře vypráví celý příběh. Ale pokud jsou potřeba další podrobnosti, pan Coleman napsal na subreddit r/SteamDeck: „Nedovolte, aby se váš povrch páry dostal do kontaktu s povrchem kamen.“

Při bližším pohledu se nezdá, že by vnitřky dostaly příliš mnoho otěru, se skutečným poškozením – bez ohledu na případ – tyto dva pravé zadní blatníky. I když kdo ví, které malinké drátky (nejsem žádný technik) se při tom mohly roztavit.

Ještě lépe, MisterColeman se bezostyšně vydal na podporu Steam Deck, aby se zeptal, zda by mohli pomoci. „Podpora Steam Deck řekla, že od nich není žádná pomoc a oprava bude stát víc než nákup nového Steam Decku. Myslím, že je to jen nová baterie a zadní deska. Možná ani nová baterie. Uvidíme,“ napsal v aktualizaci.

Pojď ventil! Co si myslíte, když to neuznáváte jako chybu návrhu? Jak by to mohlo zrušit záruku? I když jsem si jistý, že existuje nějaký Malý výtisk o tom, že se někde nepřehřívá stroj, vsadím se, že to konkrétně neříká: „Negrilovat.“

Aby nedošlo k pochybnostem, zde je několik dalších věcí nemělo by být Udělejte to se svým Steam Deckem: