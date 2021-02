Společnost SpaceX získala zakázku na uvedení prvních částí lunárního zaměření brány NASA – Spaceflight Now

NASA v úterý oznámila, že zadala společnosti SpaceX kontrakt ve výši 331 milionů dolarů na vypuštění prvních dvou kusů Lunar Gateway v roce 2024 pomocí upravené verze rakety Falcon Heavy k vržení mohutného jádra vesmírné stanice směrem k Měsíci.

Silová a pohonná složka bude vypuštěna současně na základně Gate, Residence a Logistic nejpozději v květnu 2024 na palubě rakety Falcon Heavy z Platformy 39A v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.

Agentura uvedla ve svém prohlášení, že smlouva o službách v oblasti spouštění ve výši 331,8 milionu dolarů udělená programem NASA Launch Services Program v Kennedy zahrnuje spuštění Falcon Heavy a „další náklady související s misí“. Hodnota kontraktu ve výši 331 milionů dolarů je téměř trojnásobkem ceny, kterou NASA platí za spuštění Falcon Heavy v červenci 2022 pomocí sondy asteroidů Psyche.

Jednotky PPE a HALO jsou prvními dvěma kusy miniaturní vesmírné stanice Gateway, o níž NASA předpokládá, že poslouží jako průjezdní bod pro astronauty, kteří přecházejí na a z povrchu měsíce v programu měsíčního průzkumu vesmíru Artemis. Příspěvky od mezinárodních partnerů, jako je společná evropsko-japonská bytová jednotka a kanadské robotické rameno, se nakonec připojí k bráně na měsíční oběžné dráze a vytvoří přední základnu o šestinu větší, než je velikost Mezinárodní vesmírné stanice.

Silová a pohonná složka, postavená Maxarem, bude poháněna velkými solárními křídly a plazmové raketové trysky budou použity pro manévry v hlubokém vesmíru. Rovněž bude zajišťovat komunikaci a řízení parkování pro komplex Gateway. HALO, vyvinutý společností Northrop Grumman ve spolupráci s Thales Alenia Space v Itálii, poskytne počáteční obytné prostory pro astronauty u brány a bude mít dokovací přístavy pro příjezd a odjezd nákladních lodí a posádky.

Falcon Heavy od SpaceX přepraví PPE a Halo na oběžnou dráhu ve vysoké výšce kolem Země. Elektrická solární ochrana osobních ochranných prostředků nasměruje komín na Měsíc, kde vstoupí do brány na eliptické oběžné dráze na Měsíci a umístí se tak, aby ukotvil kapsle posádky Orionu s astronauty. NASA plánuje, že lunární přistávače třídy lidské bytosti budou také spojeny s bránou na měsíční oběžné dráze, a přistávací člun lze natankovat u brány, aby provedl několik cest na a z měsíčního povrchu.

Kombinovaná funkčnost systémů podpory života HALO a Orion bude podle portálu podporovat až čtyři astronauty po dobu až 30 dnů na portálu.

Trumpova administrativa stanovila v programu Artemis NASA časový cíl pro rok 2024 pro návrat prvních astronautů na povrch Měsíce. Bílý dům v Bidenu uvedl, že podporuje program Artemis, i když nová administrativa neřekla, zda se bude držet harmonogramu do roku 2024, který již před odchodem prezidenta Trumpa čelil silným technickým a finančním větrům.

V loňském roce se NASA rozhodla vypustit do stejné rakety osobní ochranné prostředky a předměty HALO. Rozhodnutí odráželo předchozí akviziční strategii NASA brány, která by vystřelila dva prvky na samostatné rakety, než se automaticky dostanou do hlubokého vesmíru.

Tandemový start divizí OOP a HALO vyžadoval raketu s rozšířeným krytem užitečného zatížení. Displej s užitečným zatížením, který v současné době létá na Falcon Heavy od SpaceX, není dostatečně dlouhý pro misi, ale SpaceX plánuje v budoucnu nabídnout rozšířené satelitní zobrazení pro národní bezpečnost USA spolu s novým vertikálním integračním hangárem na Platformě 39A, který umožní připojení vojenských užitečné zatížení ve svislé orientaci na místě spuštění.

Nový design displeje a integrační věž odpalovací rampy jsou součástí dohody o spouštěcích službách Pentagonu, kterou společnost SpaceX vyhrála v loňském roce. ULA získala podobnou zahajovací smlouvu pro ministerstvo obrany a obě společnosti společně zahájí mise národní bezpečnosti do roku 2027.

Aby mohl SpaceX zahájit všechny vojenské vesmírné mise, je nutné zefektivnit a integrovat budovy a rozšířené krytí také umožňuje Falcon Heavy zahájit bránu.

SpaceX je na základě smlouvy s jinými částmi architektury NASA Artemis.

Nákladní vozidlo Dragon XL společnosti dodá zásoby vesmírné stanici Gateway. Mise Dragon XL budou také zahájeny na raketách Falcon Heavy.

Verze kosmické lodi Hvězdné lodi nové generace SpaceX, kterou inženýři navrhují jako zcela opakovaně použitelnou raketu, lze použít jako přistávací modul pro přistání měsíce k přepravě posádek na měsíční povrch a z něj. SpaceX soutěží s týmy vedenými Blue Origin a Dynetics o smlouvu o úplném vývoji pro Lunar Lander.

NASA plánuje vypustit astronauty ze Země na palubu kapslí Orionu létajících nad vládou ovládanou raketou Heavy Space Launch System.

SpaceX dosud zahájil tři mise Falcon Heavy, všechny úspěšné, a společnost má letos nejméně další dva lety. Se smlouvou na spuštění brány má SpaceX ve svých nahromaděných záznamech sedm potvrzených misí Falcon Heavy, včetně letošních dvou misí pro americké vesmírné síly, vypuštění širokopásmového komunikačního satelitu Viasat a průzkumníka asteroidů NASA Psyche v roce 2022 a dvou misí přepravujících Dragon XL k bráně.

Falcon Heavy se skládá ze tří modifikovaných zesilovačů prvního stupně Falcon 9 spojených dohromady ve tříjádrové konfiguraci. 27 hlavních motorů rakety produkuje při vzletu přibližně 5,1 milionu liber, což je více než kterákoli jiná raketa, která je v současné době v provozu.

Generální inspektor NASA v listopadu uvedl, že agentura doposud utratila více než 500 milionů dolarů za návrh brány.

Navzdory rozhodnutí sloučit OOP a HALO do jediného spuštění, které podle NASA ušetří peníze a zjednoduší vývoj, bylo spuštění energetické komponenty portálu od prosince 2022 do května 2024 odloženo.

„Harmonogramy vývoje pro PPE i HALO byly negativně ovlivněny požadavky na bránu, které se pro agenturu stále vyvíjejí, včetně rozhodnutí NASA sdílet a vypustit tyto dvě komponenty na stejné komerční střele spíše než samostatně, jak bylo původně plánováno,“ generál řekl loni.

Generální inspektor také naznačil cíl Trumpovy administrativy do roku 2024 vrátit astronauty na Měsíc, ačkoli NASA nepočítala s použitím brány pro první misi přistání na Měsíci v Artemis, přinejmenším tak, jak to navrhovala předchozí administrativa.

„Sloučením těchto problémů je lunární mandát pro rok 2024, který v první řadě řídil zrychlenou rozvojovou agendu a vedl k nedostatku časového rozpětí v programu Gateway,“ uvedl generální inspektor.

Generální inspektor uvedl, že výběrem NASA k účasti na demonstraci PPE a HALO by se prodloužila doba cestování jednotek do jejich provozní polohy na téměř přímé oběžné dráze kolem Měsíce o 10 měsíců.

“Rozhodnutí společně spustit OOP a HALO, aniž by se předešlo nákladům na druhou komerční nosnou raketu, přispělo ke zvýšeným nákladům v důsledku přepracování mnoha komponentů, zvýšeného rizika vypuštění a delšího letu na oběžnou dráhu měsíce,” generální inspektor řekl. Podle původní strategie spuštění brány byl Maxar odpovědný za rezervaci spuštění Power and Propulsion Element. Společnost Maxar již uzavřela smlouvu se společností SpaceX o jediném spuštění osobních ochranných prostředků, což byla dohoda, kterou generální inspektor uvedl, ukončena ve prospěch společného spuštění OOP a HALO a která přinesla další požadavky, jako je Falcon Heavy s prodlouženou plavbou . Generální inspektor uvedl, že Maxar již před ukončením smlouvy zaplatil společnosti SpaceX platby ve výši 27,5 milionu USD. Generální inspektor řekl: „Podle našeho úsudku zrychlení NASA při získávání PPE i HALO před úplným definováním požadavků na portál přineslo značné úsilí v úsilí o vývoj projektu a zvyšuje riziko budoucích zpoždění harmonogramu a dalších nákladů.“

E-mail autorovi.

Sledujte Stephena Clarka na Twitteru: Vložte tweet.