Zde je to, co víme a nevíme o poškozené kosmické lodi Sojuz

Protože a Z kosmické lodi Sojuz začala unikat chladicí kapalina Letoví dispečeři z Roskosmosu, NASA a dalších partnerů na Mezinárodní vesmírné stanici nekontrolovatelně ve středu večer pozorně studovali data z nehody.

Přestože sedmi astronautům na palubě vesmírné stanice nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, jde o jednu z nejvážnějších nehod v historii laboratoře na oběžné dráze, která je nepřetržitě obsazena téměř čtvrt století. Mezi nejnaléhavější otázky: Je bezpečný návrat kosmické lodi Sojuz MS-22 na Zemi? Pokud ne, kdy by mohl vzlétnout náhradní letoun, Sojuz MS-23? A pokud dojde k mimořádné události, co mezitím dělají tři členové posádky, kteří mají odletět domů na MS-22?

NASA od nehody nepořádala žádné tiskové zprávy a vydala pouze a Docela pěkná aktualizace na jejím blogu. Ale v zákulisí se toho děje hodně a tento příběh se pokusí shrnout to, co je v tuto chvíli známo – a co ne.

Co je známo

Roscomos nebyl schopen zastavit únik externí chladicí smyčky, takže únik se zastavil pouze v případě, že nebylo přítomno žádné chladicí médium. Bezprostředně poté se ruští letoví dispečeři pokusili použít evropskou robotickou ruku připojenou k ruské části stanice ke sledování zádi Sojuzu, kde došlo k úniku. Toto 11metrové rameno neposkytlo průkazná data.

V důsledku toho NASA použije 17,6metrový Canadarm2 – známý také jako systém dálkového manévrování vesmírné stanice – k bližšímu pohledu na kosmickou loď Sojuz. Doufáme, že tato vizuální kontrola, která se pravděpodobně uskuteční o víkendu, poskytne konkrétnější informace o zdroji úniku, jeho příčině a zda byly poškozeny další prvky kosmické lodi Sojuz. Pro usnadnění této práce NASA odloží vesmírnou procházku, kterou měli astronauti Frank Rubio a Josh Cassada uskutečnit v pondělí.

V další diagnostické práci Roskosmos v pátek časně ráno otestoval trysky kosmické lodi Sojuz MS-22, aby zjistil, zda nejsou nějaké problémy s jejím pohonným systémem. Tento test byl podle zdrojů nominální.

Největší obavy však vyvolává přehřívání notebooků na lodi Sojuz. Používají se k výpočtu přesného vstupu Sojuzu, aby se zajistilo, že přistane v konkrétní oblasti Kazachstánu, poblíž záchranných sil. Bez palubních počítačů by se postup musel provádět ručně. To je možné, ale zdaleka ne optimální, protože oblast, kde by Sojuz mohl přistát, by byla obrovská.

Během testu Thunderboltu v pondělí ráno teplota letového počítače stoupla, ale nepřekročila teplotní limity, uvádí jeden ze zdrojů. V ruském tisku se objevila spekulativní zpráva, že kosmická loď Sojuz MS-22 dosáhla vnitřní teploty 50 stupňů Celsia, ale řekl Roskosmos To není přesné.