Philippe Clement jmenoval manažera Rangers a nahradil Michaela Balea ve společnosti Ibrox | fotbalové zprávy

Rangers jmenovali Philippa Clementa jako svého nového manažera na základě smlouvy, která platí do roku 2027.

Devětačtyřicetiletý hráč se s týmem setká v pondělí a zahájí přípravu na svůj první zápas jako trenér Gers, když se v sobotu utká s Hibernianem v Ibroxu.

Nahradí Michaela Balea, který byl vyhozen před dvěma týdny po pouhých 10 měsících ve vedení po třetí ligové porážce v sedmi zápasech.

Clement si užil úspěšné období v Belgii, kde vyhrál tři po sobě jdoucí tituly Pro League s Genk a Club Brugge a přidal se po krátkém působení v Monaku.

„Je mi ctí, že jsem byl jmenován novým manažerem fotbalového klubu Rangers, a rád bych poděkoval představenstvu, že mi dalo tuto příležitost,“ řekl poté, co se stal 19. stálým manažerem klubu.

„Jsem velmi nadšený z této příležitosti dosáhnout úspěchu v jednom z nejikoničtějších klubů v Evropě ve čtyřech soutěžích po zbytek této sezóny a dále.

„Těším se na setkání s hráči v nadcházejících dnech a na setkání s našimi fanoušky na domácím zápase příští soboty s Hibernian, protože jsme se společně vydali vytvořit úspěšný a vítězný tým Rangers.“

Co Clement přináší Rangers?

Manažerský styl, osobnost a další věci kouče New Rangers Philippe Clement hodnotí belgický fotbalový konzultant Scott Quinn.



V rozhovoru pro Sky Sports News řekl belgický fotbalový konzultant Scott Quinn:

„Rangers mají osvědčeného vítěze jako hráče i jako trenéra.

„Vyhrál mnoho belgických titulů jako hráč a samozřejmě v posledních letech tyto tři po sobě jdoucí tituly jako trenér s Genkem a Club Brugge.

„Myslím, že má mentalitu přijít do tohoto prostředí a rozhodně to uchopit. Chápe, že je potřeba vyhrát a získat velké vítězství.“

„Je zvyklý přicházet do klubů, které jsou v určitém chaosu, obnovit smysl pro pořádek a znovu je vyhodit. Je zvyklý na rychlé výsledky.“

„Ve své první trenérské štaci v klubu jménem Beveren v Belgii tam šel a měl takový vliv, že tam byl jen šest měsíců, než se od něj Genk odstěhoval, a pak to velmi rychle otočil. Zapůsobil také na Club Bruggy a dostat se tam a vyhrát po sobě jdoucí tituly.

„Jeho styl hry je většinou založen na držení míče, ale má rád, když jeho tým hraje s vysokou lajnou a snaží se dostat se dozadu a stáhnout soupeře, aby vytvořil takový prostor vzadu.

„Výzvou, které bude ve Skotsku čelit, je, že mnoho týmů bude hrát Rangers s nízkým blokem, takže existuje řada různých způsobů, jak tento prostor najít. Myslím, že v týmu Rangers jsou hráči, kteří na Philipa zapůsobí a kteří vůle.“ Nasaďte jeho systém.



Michael Bale byl vyhozen Rangers před dvěma týdny po pouhých 10 měsících ve vedení Ibroxu



„Je velmi dobrý v tom, jak z hráčů dostat to nejlepší, a dát jasně najevo, co od nich očekává. Je dobře známý tím, že s hráči udržuje věci jasné a jednoduché a vštěpuje silný smysl pro standardy. Je to o prvku disciplíny a myslím, že to tak je.“ o prvku disciplíny.“ To je důležité, když přijdete do klubu této velikosti.

„Myslím, že bude z této příležitosti nadšený. Možná pochopí, že nejdůležitější je čas, a to není něco, čeho budete mít hodně. Budete očekávat výsledky rychle a on to bude vědět.“ .“

Jak Rangers jmenovali svého nového šéfa?



Předseda Rangers John Bennett (vlevo) a výkonný ředitel James Bisgrove (vpravo) jednali s kandidáty v Londýně



Jen něco málo přes 24 hodin poté, co byli Rangers vypískáni ze hřiště po domácí porážce 3:1 s Aberdeenem, se výkonný ředitel James Bisgrove a předseda představenstva John Bennett rozhodli vyhodit Balea a jeho tým ze zákulisí.

Pozornost se poté obrátila na obsáhlý užší seznam, který byl v rámci procesu plánování nástupnictví v klubu zaveden již několik měsíců.

Zatímco řada jmen byla spojena s touto rolí a byla navržena šéfům klubů – se Stevenem Davisem na starosti jako správce – klíčoví činitelé strávili čas zkoumáním potenciálních možností při hledání nejlepšího hráče, který by vyhovoval Rangers v dlouhodobý.

Sky Sports News Někteří sázkařští favorité jako Frank Lampard, John Eustace a Scott Parker nebyli na konečném užším výběru, protože poslední rozhovory začaly tento týden v Londýně, bylo odhaleno.

Kevin Muscat – který vyhrál domácí treble jako hráč v Ibroxu v roce 2003 – byl mezi posledními dvěma zvažovanými jmény, když vyhrál titul A-League v Melbourne Victory předtím, než vyhrál titul J-League se současným klubem Yokohama F Marinos.

Po diskuzích o víkendu však šéfové Ibrox podpořili Clementa, aby dovedl Rangers k domácímu úspěchu.



Graeme Souness byl zapojen do procesu hledání nového manažera Rangers



Předseda Bennett řekl: „Rád bych vřele poblahopřál Philipovi k tomu, že se stal naším 19. ředitelem.

„Jeho jmenování přichází na konci pečlivě naplánovaného a komplexního náborového procesu. Tým vedený naším generálním ředitelem Jamesem Bisgrovem, členy představenstva a bývalým hráčem a manažerem Rangers Graemem Sounessem, strávil posledních 10 dní rozhovory s mnoha vysoce postavenými -profilové kandidáty, přičemž tito jednotlivci absolvují pohovor Přísný proces prověřování Děkujeme všem kandidátům za jejich zájem o pozici.

„Philip prokázal, že je vynikajícím kandidátem ve všech klíčových kritériích, staví na své působivé historii a přeji mu hodně úspěchů, když nás posouvá vpřed.“

Co čeká Rangers dál?



Clement se s Rangers setká v pondělí před jejich prvním sobotním zápasem proti Hibernianu



Rangers pod Balem špatně začali sezónu 2023/24.

Tři ligové porážky v sedmi zápasech – které vedly k jeho vyhození – znamenají, že tým je ve skotské Premiership již sedm bodů za vedoucím Celticem.

Po drtivé prohře 7:3 s PSV Eindhoven v kvalifikaci jim také uniklo místo v Lize mistrů.

Rangers sestoupili do Evropské ligy, ale překvapivá porážka na Kypru proti Arisu Limassol pod vedením prozatímního trenéra Stephena Davise znamená, že tým je ve skupině C vyrovnaný na tři body se Spartou Praha, Arisem Limassol a Realem Betis.

Clement poprvé okusí vrcholnou akci v sobotu, kdy se představí v zápase Ibroxu proti Hibernianu, před cestou do České republiky, kde Rangers navštíví Spartu Praha v Evropské lize 26. října.

Ligové zápasy proti Hearts a Dundee následují v příštích šesti dnech před cestou do Hampden Parku 5. listopadu.

Hearts jsou opět soupeři – ale tentokrát by vítězství zajistilo postup do finále Fiplay Cupu a dalo Clementovi šanci získat první domácí titul v sezóně – soutěž, kterou Rangers nevyhráli od roku 2011.

nadcházející zápasy Rangers

21. října: Hibernský (H), skotská Premier League, výkop v 15:00

26. října: Sparta Praha (A), Evropská liga, výkop v 17:45

29. října: srdce (H), skotská Premier League, výkop v 15:00

1. listopadu: Dundee (A), skotská Premier League, výkop v 19:45

5. listopadu: srdce (N), semifinále Ligového poháru, 15 hodin

9. listopadu: Sparta Praha (H), Evropská liga, výkop zápasu v osm hodin večer

12. listopadu: Livingston (A), Scottish Premier League, výkop ve 12 hodin – Živě na Sky Sports

