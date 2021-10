klimatická agenda Tanzanie na konferenci v Glasgow

Od Rosemary Mirondo

Dar es Salaam. Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce ve východní Africe včera uvedlo, že využije schůzku COP26 ve skotském Glasgow k přehodnocení slibu, který v Paříži v roce 2015 daly rozvinuté země financovat Afriku ve výši 100 miliard dolarů na řešení negativních dopadů změny klimatu. . Prostředky zatím nebyly uvolněny.

Ministr Liberata Mulamula to řekl na okraj schůzky, na které vláda a Evropská unie jednaly o bilaterálních a regionálních otázkách společného zájmu.

Velvyslanci členských zemí EU, kteří se dialogu zúčastnili, pocházeli z Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Nizozemska, Polska, Španělska a Švédska.

Politické dialogy jsou součástí dlouhodobých partnerství mezi EU a jejími partnery a poskytují příležitost pro hodnocení a plánování v rámci široké škály společných zájmů.

„Platformu Cop26 využijeme k tomu, abychom dali světu vědět, jak Tanzanie řeší změnu klimatu – ale také k šíření poselství, které slíbili pomoci našim zemím… ale své sliby nedodrželi a místo toho zavádíme nové cíle.

Nebylo žádným tajemstvím, že situaci, ve které se africké země ocitly, nějakým způsobem způsobily země.

reklamy

Poznamenala, že po důležitosti životního prostředí a výzvách změny klimatu povede prezident Samia Solo Hassan tým mířící do Glasgow na setkání COP26, aby dal světu vědět, že Tanzanie si stanovila své vlastní priority.

“Prezident Hassan soustavně zdůrazňoval, že globální výzvy vyžadují, aby Tanzanie šla se zbytkem světa při řešení změny klimatu,” řekla.

Poznamenala však, že během politického dialogu s EU diskutovali také o modré ekonomice Zanzibaru a o tom, jak Tanzanie mimo jiné investovala do lesů a ochrany vodních zdrojů, aby se vypořádala se změnou klimatu.

Poznamenala, že se zaměřili také na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v roce 2000, které se Tanzanie každoročně účastní.

Řekla, že účelem dohody je dosáhnout společného cíle mezi Tanzanií a Afrikou, Karibikem a Tichomořím a Evropskou unií v různých otázkách mezi nimi.

“Tanzanie je jednou z afrických, karibských a tichomořských zemí, které podle dohody nesou odpovědnost vést dialog alespoň každý rok,” řekla.

Poznamenala, že se v diskusích shodli na otázkách týkajících se rozvojových vztahů mezi Tanzanií a Evropskou unií, podnikání a investic, lidských práv a demokracie, regionálních otázek a také průřezových mezinárodních otázek.

“Očekáváme, že diskuse nám umožní porozumět různým národním, regionálním a mezinárodním problémům a přesvědčí Evropskou unii, aby pokračovala ve spolupráci s Tanzanií, včetně realizace strategických projektů ve prospěch obou stran,” uvedla.

“Evropská unie financovala mnoho projektů: vzdělávání, zdravotnictví, infrastrukturu i energetiku. Dnes ale chceme zlepšit naše investiční a obchodní příležitosti,” řekla.

Ministr poznamenal, že diskuse se soustředily také na lidská práva, o nichž Tanzanie zveřejnila svou zprávu, která má být vydána v Ženevě, a uvedl, že „zpráva byla nahrána na webovou stránku a zaměřuje se na řadu otázek, včetně svobody médií a lidských práv. zákony byly revidovány tak, aby umožňovaly lidská práva“.

Mezitím Amb. Rita Laranginha – generální ředitelka pro Afriku v Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) mimo jiné uvedla, že je třeba zlepšit investiční prostředí, aby se společnosti z EU mohly zapojit do tohoto sektoru.

“Příští týden do země přijede delegace Evropské investiční banky a znovu se zapojí do Tanzánie o možnosti investovat do budoucnosti,” řekla.