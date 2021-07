Polina Porizkova se rozešla s „zábavnou a sexy“ Aaron Sorkin

Paulina Porizkova a Aaron Sorkin ukončili jeden z nejpřekvapivějších a nejzábavnějších párů posledních několika měsíců, protože bývalá supermodelka sdílela zprávu o svém rozchodu se slavným scenáristou.

Oznámení přišlo od české rodičky Porizkové na instagramu, vyjádřit loajalitu Sorkinovi a vděčnost za to, že mi pomohla „uzdravit mě a uzdravit se“.

Porizková pravděpodobně hovoří o svém zármutku nad ztrátou svého dlouholetého manžela Ricka Okasika v roce 2019. Její příspěvek na Instagramu o jejím rozchodu se Sorkinem ukazuje emodži se srdcem na fotografii dvou paparazzů, kteří spolu kráčeli.

„Jsem velmi vděčná za to, že ho mám v životě,“ napsala sladce Porizková. “Pomohl mi uzdravit a obnovit se. Opravdu nemusí existovat lepší muž, už není čestnější ‘dobrý’ muž. Je úžasný, chytrý, zábavný a sexy.”

Porizkova je nazývá nekompatibilní s dlouhodobým románkem, bez ohledu na to, jak se o něj stále stará.

„Ale nezáleží na tom, jak moc si přejeme, abychom byli ptáci z peří – jsme stále kachna a husa,“ dodala.

Porizková dodala, že k této věci nic jiného neřekne, protože jde o „soukromí někoho jiného“.

Porizkova a Sorkin se při debutu staly jedním z nejnovějších hollywoodských párů a společně se procházely po červeném koberci v dubnu na Oscarech. A podle hollywoodských měřítek byly oba překvapivě přiměřené věku: 56letá Porizkova je jen o tři roky mladší než Sorkin.

Sorkin, oblečená ve smokingu, a Porizkova v třpytivých zlatých šatech poskytli na svůj debut několik PDA tím, že se před kamerou lehce mazli s kamerami, než se vydali na obřad, kde byl Sorkinův „The Trial of the Chicago 7“ nominován na šest Ocenění.

Několik dní před Oscary Strana šest oznámila, že spolu chodili několik měsíců. Yahoo News tehdy informovala, že Porizková nedávno naznačovala, že má ve svém životě nového muže.

Před tím byla Porizková spojována pouze s Ocasekem. Ona a zpěvák Cars se setkali v roce 1984, když jí bylo 19 let. Ti dva se vzali, když jí bylo 24 let, a on měl 45 let a měli spolu dva syny, Jonathana (27) a Olivera (22).

Rozešli se přátelsky v roce 2017, ale Okasic náhle zemřel v září 2019, než se oficiálně rozvedli.

Porizková byla šokovaná, když zjistila, že ji třikrát ženatý Okasik odřízl od jeho vůle, uvádí stránka šest. Stránka Six dodala, bez předchozí služby, prozradila, že po rockerově smrti byla tak chudá, že se při nákupu potravin musela spolehnout na přátele.

Zdálo se, že Sorkin měla to, co potřebovala k zaplnění prázdnoty zanechané touto ztrátou. V rozhovoru Porizková sdílela to, co hledala u muže. Sorkin byl jednou ženatý a má jednu dceru.

Řekla Yahoo News: „Co nechci, je muž, který mě neslyší – zachází se mnou jako s něčím krásným a hodným, a ne s tím, kým jsem.“

Porizková také odhalila, co považuje za sexy na muži: “Některé ženy přitahují opravdu dobře vypadající muži, silní muži nebo bohatí muži. Vždy mě přitahoval talent. Talent pro mě je opravdu vzrušující.”