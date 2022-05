V České republice se otevírá nejdelší visutý most pro pěší na světě

Na severovýchodě České republiky mezi vrcholy Kralického Sněžníku se otevřel rekordní visutý most pro pěší, který poskytuje turistům malebné výhledy.

Skybridge 721 je nyní nejdelším visutým mostem pro pěší na světě, který má délku 721 metrů mezi dvěma horskými hřebeny.

Vybudování 95 metrů nad dnem údolí stálo 200 milionů Kč (6,9 milionu liber).

Most se nachází u rekreačního střediska Dolní Morava a překračuje údolí Mlynického údolí, most byl postaven v blízkosti Skywalk, vyhlídkové plošiny vysoké 55 metrů, kde se můžete sklouznout ze svahu 100 metrů.

Most je dostupný lanovkou a na druhou stranu se návštěvníci mohou projet po zpevněné lesní cestě lemované cedulemi vysvětlujícími českou historii. K dispozici je také odpovídající telefonní hra pro virtuální realitu.

Středisko zimních sportů a turistiky Dolní Morava se nachází asi 200 kilometrů východně od Prahy, nedaleko polských hranic.

Dosud nejdelší visutý most pro pěší na světě se nachází nedaleko portugalského města Arauca. Jeho výška je 516 metrů a visí 176 metrů nad zemí.

Sky Bridge: Podle čísel 721 našeho letopočtu | nejdelší visutý most 95 m | nejvyšší bod nad úrovní terénu 1 110 – 1 116 m | Nejvyšší bod nad hladinou moře 6 hlavních nosných lan a 60 větrných lan v různých průměrech 360 tun | Tažná síla každého ze šesti hlavních lan 13:20 | Šířka chodníku 2 km | Délka naučné stezky „Časový most“ s prvky rozšířené reality Dva roky | Čas, který trvala stavba mostu

Navazuje na most Çanakkale z roku 1915, nejdelší visutý most na světě nacházející se v severozápadním Turecku, který byl otevřen v březnu v rámci projektu dálnice Kinali-Tekirdağ-Canakkale-Savastepı o délce 324 km.

Most za 1 miliardu liber byl postaven společným podnikem mezi DL E&C (dříve známý jako Daelim), Limak, SK Ecoplant a Yapı Merkezi.

Most se nachází jižně od měst Lapseki a Gelibolu a překlenuje úžinu Çanakkale, asi 10 kilometrů jižně od Marmarského moře.

Hlavní most měří 2 023 metrů, což z něj činí nejdelší visutý most na světě, přebírá rekord z mostu Akashi Kaikyo v Kóbe v Japonsku dokončeného v roce 1998 s průměrnou délkou 1991 metrů. Rozpětí 2023 metrů není náhodné – je to pocta 100y Výročí vyhlášení Turecké republiky, které bude v roce 2023.

Celková délka mostu je 4 608 metrů, výška věží je 318 metrů a šířka vozovky je 45 metrů se třemi jízdními pruhy v obou směrech.

