Zakhar Prilepin: Ruský proválečný spisovatel vzdorující po bombovém útoku v autě

Ruský proválečný spisovatel, který byl vážně zraněn při bombě v autě, řekl, že se nezdá, že by se zalekl pokusu o jeho život.

Zdá se však, že v posledních letech se Prilepin – dlouho známý svým zapojením do ruské ultranacionalistické politiky – s Putinem smířil a stal se věrným zastáncem invaze na Ukrajinu.

„Měli jsme pocit, že to dříve nebo později praskne,“ napsali na Telegramu. „Neřídil sám, ale jel s překvapením na spodku auta.“

Vladlen Tatarsky byl zabit minulý měsíc. Blogger informoval o frontové linii na Ukrajině a proslavil se loni poté, co zveřejnil video natočené v Kremlu, kde řekl: „Všechny porazíme, všechny zabijeme, každého okrademe, jak to bude nutné. Jak chceme. to.“

Aktivistka Daria Trepová, 26 let, byla později zatčena a obviněna z terorismu poté, co zveřejnila video – pravděpodobně natočené pod nátlakem –, na kterém se přiznala, že přinesla sošku do kavárny, která později vybuchla.