EU spouští balíček digitální ekonomiky pro Keňu s cílem posílit konektivitu, dovednosti a inkluzivní správu věcí veřejných

V rámci své oficiální návštěvy Keni komisařka Evropské unie pro mezinárodní partnerství Gotha Urpilainen Spuštění balíčku digitální ekonomiky EU pro Keňu. Jako součást investiční strategie Global Gateway – pozitivní nabídky EU na podporu digitální a zelené transformace a poskytování spolehlivé a udržitelné komunikace partnerským zemím – balíček odráží silný závazek EU k technologické transformaci Keni prostřednictvím rozšiřování konektivity škol. Poskytněte studentům školení dovedností a založte zelené digitální inovační centrum.

Komisař Urpilainen řekl: „Jsem hrdý na to, že evropský tým investuje do keňské digitální transformace v rámci Global Gateway. Rozšiřování digitální konektivity, zlepšování dovedností v zaměstnání a podpora digitální správy a služeb je jádrem naší investiční strategie: vytváření udržitelných spojení a místní přidané hodnotu při současném snížení neudržitelných závislostí Digitální začlenění je klíčem k propojení lidí s veřejnými službami a zvýšení odpovědnosti veřejných institucí Jako bývalý učitel jsem obzvláště nadšený z digitálních příležitostí, které můžeme studentům nabídnout!

Jedním z klíčových výstupů digitálního balíčku je program Last Mile Digital Connections do oblastí s nedostatečným pokrytím. V Keni tento program sníží digitální propast tím, že poskytne internet až 1 300 školám ve znevýhodněných oblastech, jako jsou suché a polosuché země (ASALS). Grant EU ve výši 9,8 milionu EUR bude financovat infrastrukturu, rozvoj dovedností a digitální vzdělávací služby pro školy ve 47 okresech, z nichž bude mít prospěch více než 219 000 dětí. Realizuje se prostřednictvím programu GIGA, celosvětové iniciativy pro připojení každé školy k internetu do roku 2030, kterou vytvořil Dětský fond OSN UNICEF a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)..

V rámci balíčku komisař také oznámil podporu Team Europe ve výši 9,9 milionu EUR na digitalizaci středisek technického a odborného vzdělávání (TVET) po celé zemi, která budou využívat finanční prostředky od německých a francouzských rozvojových finančních institucí a vlády Keni. . Podporovat digitální reformu v sektoru technického a odborného vzdělávání a přípravy.

Komisařka oznámila digitální balíček během své návštěvy základní školy Kilimani v Nairobi, kde navštívila počítačovou laboratoř. Ke komisaři Urpilainenovi se ve škole připojil keňský ministr školství Ezekiel Mashugo Hlavní tajemník pro informace, komunikace a digitální ekonomikuJohn Tanoy Stejně jako zástupce UNICEF v Keni, Shaheen Nilufer, Velvyslanci EU (Team Europe) a partneři programu, jako jsou poskytovatelé připojení.

Balíček digitální ekonomiky pro Keňu evropského týmu má za cíl zvýšit digitální konektivitu, poskytovat podporu digitálních dovedností a zajistit otevřenou a inkluzivní digitální správu. EU a Německo společně podporují zřízení Zeleného digitálního inovačního centra, zatímco EU pracuje na e-governmentu ve spolupráci s Estonskem, Německem, Govstackem (iniciativa společenství vytvořená z mnohostranného partnerství mezi Německem, Estonskem a ITU a Digital Impact Alliance), jakož i ochranu dat a digitalizaci správy a operací pozemků Cla, zadávání veřejných zakázek, e-justici a kybernetickou bezpečnost.

Balíček bude implementován prostřednictvím iniciativy Team Europe Initiative (TEI) pro digitalizaci zaměřenou na člověka v Keni. Evropský tým se skládá z Evropské unie a členských států EU včetně jejich implementačních agentur a veřejných rozvojových bank. Očekávané příspěvky do TEI jsou 430 milionů EUR a mezi partnery patří Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Belgie, Slovensko, Litva, Česká republika, Rakousko, Evropská investiční banka, Francouzská rozvojová agentura, FMO a FinFund. A Německá rozvojová banka.

Pozadí

Globální brána je evropská investiční strategie na podporu inteligentních, čistých a bezpečných připojení v digitálních a dalších odvětvích s cílem dosáhnout silné, inkluzivní, zelené a digitální obnovy a transformace. Prostřednictvím Global Gateway se Evropská unie snaží posílit vazby mezi Evropou a světem a pomáhat partnerským zemím řešit digitální propast a dále se integrovat do globálního digitálního ekosystému a zároveň podporovat udržitelný rozvoj. Evropská unie podporuje Keňu při řešení digitální propasti a další integraci do globálního digitálního ekosystému.