1. ledna skončilo přechodné období po brexitu, což znamená, že pravidla EU již v Británii neplatí. Je to nová kapitola v národní historii země – ale ne každý ve Velké Británii se členství v EU vzdal. Ačkoli premiér Boris Johnson odmítl její požadavky na nezávislost, skotská první ministryně Nicola Sturgeon je odhodlána uspořádat v roce 2021 druhé referendum.

Mnoho lidí také věří, že Brusel by mohl odmítnout Skotsko kvůli jeho současnému deficitu ve výši sedmi procent HDP, pokud nepřijme přísný úsporný program EU a možné přijetí eura.

Španělsko se potýká se stejnými požadavky na odtržení od Katalánska, takže je nepravděpodobné, že by podporovalo nově nezávislý stát.

Skotsko bude muset podat žádost o opětovné členství podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii a novým členům bude umožněno vstoupit do bloku pouze jednomyslným hlasováním současných členských států.

Brexit sice mohl problém nezávislosti Skotska posílit, ale v praxi to ztěžoval.

V nedávném sloupku pro Irish Times paní Sturgeonová zopakovala, že nezávislost je jediným způsobem, jak se Skotsko vrátí do Evropské unie.

Česká vláda rovněž uvedla, že „je příliš brzy na to, abychom se zabývali otázkou nezávislosti Skotska a jejích vztahů s Evropskou unií“.

Dánsko prohlásilo, že jeho ministr zahraničí „by po referendu nezasahoval do vnitřních diskusí Spojeného království“.

„V každém případě neexistuje způsob, jak by Španělsko umožnilo Skotům, kdyby nastoupili,“ dodal Campuminossi.

„Pokrytectví by bylo tak zjevné, že Brusel musel přestat jednat s jeseterem.“

„Bylo to provedeno pouze k destabilizaci vlády.

V exkluzivním rozhovoru pro Express.co.uk italský poslanec Marco Campuminossi tvrdil, že to celé bylo spiknutí s cílem narušit domácí politiku ve Velké Británii.

V roce 2014 vysvětlil bývalý šéf finanční rady Evropské unie Roeri Cowen, proč by Španělsko a Belgie pravděpodobně blokovaly skotské členství.

V prohlášení před šesti lety Quinn napsal: „Podle mého názoru je velmi pravděpodobné, že nejméně dva členské státy, a možná i více, budou hlasovat pro ne.

“Španělsko nebude chtít vytvořit precedens v jiném členském státě v zemi / regionu, který se sám rozhodne odejít a vstoupit do Evropské unie.”

„Takový politický vývoj by skutečně povzbudil Katalánsko a Baskicko, aby podnítily odtržení od Španělska.“

Dodal: „Belgie, federální království, které zahrnuje dva odlišné regiony, Flandry a Valonsko, je velmi znepokojena tím, že skotský precedens skutečně povzbudí nyní velmi bohaté Flandry k odtržení od království.“

„To by ochuzilo Belgii.“

Quinn poznamenal, že: „Pokud by mělo být Skotsko přijato jako řádný člen, navzdory pravděpodobnosti, že k tomu dojde, bude muset souhlasit s tím, že jakmile jeho ekonomika splní ekonomická kritéria hospodářské a měnové unie, jak bylo politicky dohodnuto v Dublinu v prosinci 1996 by bylo ze zákona povinné vstoupit do eura. “