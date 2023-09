Alcaraz a Sabalenková postupují do osmifinále na US Open

Carlos Alcaraz se vrací k Danu Evansovi na jeho cestě k vítězství ve třetím kole US Open v sobotu (Angela Weiss)

Světová jednička Carlos Alcaraz dnes v sobotu postoupil do osmifinále tenisového US Open poté, co se druhá nasazená Aryna Sabalenková bezpečně kvalifikovala do losování žen.

Alcaraz, který se chtěl stát prvním mužem, který úspěšně obhájil titul od Rogera Federera v roce 2008, porazil 26. nasazeného Brita Dana Evanse 6-2 6-3 4-6 6-3 za tři hodiny a 11 minut.

Bylo to další působivé vítězství pro 20letého Španěla, který se v pondělí ve čtvrtém kole střetne s Italem Matteem Arnaldim.

Španěl držel Evanse na zadní noze svým dunivým forhendem a zároveň potěšil publikum na stadionu Arthura Ashe několika svými typickými forhendovými údery.

Alcaraz také zahrál jeden ze svých úderů na turnaji, aby získal rozhodující podání ve čtvrté sadě, vzdorným forhendem Evanse se ujal vedení 4-2.

„Je to těžký soupeř,“ řekl Alcaraz. „Myslím, že když hrajeme proti sobě, je to show na hřišti. Získali jsme skvělé body, skvělé střely a spoustu různých situací.“

Alcaraz, který na konci tohoto turnaje přenechá svou světovou jedničku Novaku Djokovičovi, přiznal, že ho při obhajobě titulu motivovala Federerova konkurence.

„Samozřejmě, že obhajoba titulu je pro mě cílem,“ řekl. „To hledám. Od Rogera to tady nikdo neudělal, takže bych se s ním rád stal součástí historie šampionátu.“

Vítězství Alcaraze ho udrželo na cestě k opakovanému čtvrtfinále proti Italovi Yannicku Sinnerovi, rok poté, co se oba muži utkali v epickém pětihodinovém zápase, který skončil ve 2:50, což byl poslední cíl v historii US Open.

Šestý nasazený Sinner odvedl svůj kus práce, aby udržel sobotní odvetu na dobré cestě elegantním vítězstvím 6-3 2-6 6-4 6-2 nad švýcarským veteránem Stanem Wawrinkou.

Arnaldi, soupeř Alcarazu, se kvalifikoval v 16. kole poté, co porazil britského 16. nasazeného Camerona Norrieho 6-3, 6-4, 6-3 za méně než dvě hodiny.

Dvaadvacetiletý Arnaldi před touto sezónou nikdy nehrál hlavní tahák Grand Slamu a jeho krátký postup do druhého kola na Roland Garros byl jeho nejlepším výkonem na velkém turnaji.

„Bylo to trochu šílené,“ řekl Arnaldi. „Jsem trochu bez řečí. Ale myslím, že jsem hrál opravdu dobře. Chci říct, že jsme plánovali udělat to, co jsem udělal já a fungovalo to celou hru.“

Větší štěstí měl jiný člen US Open jinde, protože Jack Draper se poprvé dostal do poslední šestnáctky na grandslamu, když porazil Američana 6-4, 6-2, 3-6, 6-3. Vědec č. 89 Michael maskovaný.

Vítězství bylo obzvláště sladké pro 21letého Brita, který loni ve stejné fázi turnaje musel odstoupit kvůli zranění.

„Byl to těžký zápas,“ řekl Draper k sobotní výhře. „Věděl jsem, že to bude skutečná výzva a byl jsem hrdý na to, jak jsem to překonal.“

Draper se v pondělí utká s osmým nasazeným Andreym Rublevem o postup do čtvrtfinále.

Rublev, čtvrtfinalista loňského turnaje, porazil Francouze Arthura Rinderckenicha 3-6 6-3 6-1 7-5 a postoupil.

– Sabalenka jde rychle –

V losování žen si vítězka Australian Open Sabalenka udržela svůj dominantní vstup do turnaje 60minutovým vítězstvím nad Francouzkou Clarou Borelovou, která zvítězila 6:1 6:1.

„Jsem tak šťastná, že dnes vystupuji,“ řekla poté Sabalenka. „Myslím, že jsem dnes hrál skvělý tenis.“

Běloruská praváka se v pondělí utká s ruskou 13. nasazenou Dariou Kasatkinovou. Kasatkina si zajistila místo ve čtvrtém kole, když porazila Belgičanku Grete Menin 6-3, 6-4.

„Tvrdé zápasy jsou vždy proti ní,“ řekla Sabalenková. „Musím se soustředit a nemusím to proti ní přehánět.

„Musím zůstat v klidu a čekat na příležitost a využít ji.“

Madison Keysová, nasazená 17, se stala druhou Američankou, která se dostala do poslední šestnáctky po Coco Gauffové, s vítězstvím 5-7 6-2 6-2 nad ruskou 14. nasazenou Lyudmilou Samsonovou.

Keys bude hrát třetí nasazenou Jessicu Pegulu za posledních 16.

Pegula porazil ukrajinskou 26. nasazenou Elinu Svitolinovou 6-4 4-6 6-2 a dostal se do čtvrtého kola.

„Věděl jsem, že neodejde, ať se děje cokoliv,“ řekl Pegula, který se dostal do čtvrtfinále na pěti z posledních sedmi grandslamů.

Mezitím Číňanka Cheng Chen Wen vyrovnala svůj nejlepší výsledek na grandslamovém turnaji, který loni postoupil do čtvrtého kola na French Open, když porazila Italku Lucii Bronzettiovou 6:3, 4:6, 6:4.

Zheng se v pondělí ve čtvrtém kole utká buď s pátým nasazeným Tuniskem Anasem Jabeurem, nebo Češkou Marií Bouzkovou.

RCW/MW