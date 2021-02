Zde je 50 věcí, které se v roce 2021 stanou 100 Životní styly

Sto let je velmi dlouhá doba. Po rozdělení je to asi 36 500 dní (samozřejmě v závislosti na přestupných letech), 1 200 měsíců, 10 desetiletí nebo jedno století. Vydržet tak dlouho je pozoruhodný úspěch, který vyžaduje vytrvalost, inteligenci, flexibilitu a flexibilitu. Je to také čin, který stojí za zmínku, a proto jsme sestavili seznam na oslavu těchto lidí a věcí, které dosáhly tak důležitého milníku.

Chcete-li vytvořit seznam 50 věcí, které se v roce 2021 stanou 100, Skládaný Podíval se na klíčové dokumenty v historických záznamech, grafech, novinách a dalších záležitostech týkajících se veřejných záznamů. Tento seznam zahrnuje živé a neživé organismy. Najdete lidi, místa a věci. Patří mezi ně filmy, poezie, společnosti, populární umělecká díla, vědecké objevy – a dokonce i některé narozeniny.

Je to velmi různorodé menu s němými filmy z jiné éry, nejdéle sloužící britskou manželkou v historii, mnoha pozoruhodnými sté výročí, záchranným lékařským výkonem, klasickou skříní, kterou si můžete pamatovat z dětství, prvním velkým kinem, cukrárnou, která byl nebo nebyl pojmenován Název skvělé baseballové hry a výraz sci-fi, který má zajímavý začátek. Jedna věc, která spojuje vše na tomto seznamu dohromady, je jejich schopnost zůstat.

Připojte se ke Stackeru, když oslavujeme 100. narozeniny některých úžasných lidí, míst a věcí, které stojí za stoletím a zůstávají v našich srdcích a myslích.

