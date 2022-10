Fanoušci si myslí, že police Phila Spencera škádlí streamovací box Xbox Game Pass

Aktualizace 10/11/22: Xbox potvrdil, že zařízení na poličce Phila Spencera je starý prototyp Keystone.

„Zařízení na Philově poličce byl starší prototyp Keystone. Začátkem tohoto roku jsme oznámili, že jsme se rozhodli opustit současnou iteraci Keystone a přeorientovat naše úsilí na nový přístup, který nám umožní.“ přinést Xbox Cloud Gaming více hráčům po celém světě. Dnes už nemáme co sdílet,“ uvedlo prohlášení pro Eurogamer.

Keystone, jak se zařízení nazývalo, byl malý gadget, který měl být zařízením schopným streamovat tituly Xbox Game Pass na jakýkoli monitor nebo televizní obrazovku bez dalšího hardwaru.

V květnu to potvrdil Xbox Drž se dál od vysílacího boxu Xbox Game Pass. Spencer tedy očividně zanechával na poličce drzé kývnutí na minulost.

Původní příběh 10/10/22:Znovu se objevil krb Phila Spencera. Od té doby, co to bylo objeveno, měl Xbox Chief Xbox Series S se objeví na očích Během videorozhovoru za ním, měsíce před oznámením konzole, fanoušci prohledávali jeho nábytek a hledali další budoucí odhalení – a nyní se množí spekulace, že Spencer právě odhalil na Twitteru dlouhodobé streamovací zařízení Microsoftu Xbox Game Pass.

Sdílejte Spencer Nejnovější obrázky police Dnes dříve jsem napsal: „Vault Boy opustil úkryt a zastavil se v mé kanceláři, aby oslavil 25. výročí Falloutu.“ Je však jasné, že socha Vault Boy, která by měla být středem zájmu tweetu, je rozostřená. Namísto toho obrázek pokračuje o několik regálů výš a odhaluje tajemnou krabici se značkou Xbox, kterou se fanoušci zatím snažili identifikovat – o čemž mnozí spekulují, že by to mohla být krabice pro streamování her Xbox s kódovým označením Keystone, oznámená v roce 2021.

Jak je popsáno společností Microsoft v souboru Aktualizace projektu v květnuDosud nevídaný Keystone si však klade za cíl být levným zařízením, které uživatelům umožní hrát Xbox Cloud hry na jakémkoli televizoru nebo monitoru bez nutnosti konzole. Zprávy se o jeho přesné povaze lišily – některé tvrdily, že je jako tyčinka, jiní jako krabice – ale ať už to bylo dříve, Microsoft řekl, že to bylo „odkloněno“ od tehdy aktuální iterace, aby se znovu zaměřilo na „nový přístup“.

Od té doby nebylo o Keystone mnoho slyšet, ale projekt je nyní zpět v centru pozornosti díky tajemné bílé krabici se značkou Xbox, která je nyní zobrazena na Spencerově nejnovější fotografii. Jistě, je dost malý na to, aby to byl jakýsi box pro streamování her, je sotva širší než konzole Xbox vedle něj a je jasně inspirován estetikou Xbox Series S – ale upřímně, bez větší práce by to mohlo být. cokoliv. Ve skutečnosti to šlo daleko za hranice spekulací z vysílacího boxu, přičemž někteří naznačovali, že by to mohla být kopie Externí disk Xbox Series S který se objevil v patentu Microsoftu na začátku tohoto roku.

Eurogamer Newscast: Jsou plány Cyberpunk a Witcher od CD Projektu příliš ambiciózní?

Samozřejmě, že nyní může být chytrý čas začít propagovat fond pro streamování her založený na předplatném, vzhledem k vysoké rétorice o příští technologii. Nedávné rozhodnutí Googlu vypnout neuváženou službu Stadia. Ale ze strany Microsoftu je to jediná reakce, kterou jsem zatím uvedl na Spencerovu tweetu a tajemný objekt police Z oficiálního účtu Xbox Twitter, který napsal: „Co jsme teď řekli o umístění starých prototypů do vašeho rackového manažera“. Takže ano, ať to je cokoliv, zatím zůstává záhadou, ale klidně se podělte o spekulativní zábavu, dokud to Microsoft neudělá jinak!