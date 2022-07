Český premiér Petr Viala řekl, že sedmý balíček ruských sankcí nebude zahrnovat plyn

Český premiér Petr Viala agentuře Reuters řekl, že Evropská unie připravuje sedmý balíček sankcí proti Moskvě, ale už teď je jasné, že neomezí dovoz ruského plynu, protože řada členských zemí se nedokáže dostatečně rychle přizpůsobit.

Fiala řekl, že sankce, které nyní dokončuje exekutiva EU s cílem zvýšit tlak na ruskou invazi na Ukrajinu, mají zakázat dovoz zlata, rozšířit seznam zboží dvojího užití, které je zakázáno vyvážet do Ruska, a zacílit na více jednotlivců.

Fiala v rozhovoru řekl, že Evropská komise by měla být připravena balíček představit v nejbližších dnech a členské státy by jej mohly schválit hned poté.

„Na sedmém balíčku se pracuje a myslím, že je to dobrá skladba“ Řekl. „Co je jistě problematické, je zahrnutí energetiky do sankcí, protože je třeba dodržovat pravidlo, že sankce by měly mít větší dopad na Rusko než na země, které sankce uvalují.“

Není šance zahrnout plyn, řekl Fayala.

„Myslím, že by to nemělo být, protože řada zemí závisí na ruském plynu,“ Řekl.

Česká republika, která se 1. července ujala půlročního rotujícího předsednictví EU, patří k zemím, které jsou téměř ve všech svých potřebách plynu závislé na Rusku.

Celkově se EU před invazí Moskvy na Ukrajinu spoléhala na Rusko ze 40 % svých potřeb plynu.

Fiala řekl, že Češi dělají vše pro to, aby snížili svou závislost na ruské energii, „Ale tuto zimu se to nestane.“

Prvních šest kol sankcí zahrnovalo zmrazení aktiv a zákaz udělování víz ruským oligarchům a úředníkům, kontroly exportu, zmrazení aktiv centrální banky, vyloučení bank ze systému zasílání zpráv SWIFT a zákaz dovozu ruského uhlí a ropy.

Dovoz plynu však nebyl ovlivněn ani během volání z Ukrajiny po takovém zákazu.

Nejnovější sankce se připravují kvůli rostoucím obavám v Evropě, že Rusko může prodloužit plánovanou údržbu hlavního plynovodu Nord Stream 1, která začala 11. července a má trvat 10 dní.

To by ještě více omezilo evropské dodávky a narušilo plány zemí naplnit sklady na zimu, což by je poslalo do energetické krize.

Fiala řekl, že Evropa by měla být připravena na možnost, že se toky z Nord Stream 1 nemusí obnovit, hledat alternativní zdroje dodávek plynu, jako je LNG, a být připravena sdílet dodávky mezi členskými státy.

Další myšlenkou, kterou podporuje, je zahájení společných nákupů plynu v Evropě, ale varuje, že to zůstává obtížné jak technicky, tak administrativně.

„Nechci být příliš optimistický,“ Na otázku, zda by společné zadávání zakázek mohlo začít již letos, odpověděl s tím, že ministři energetiky EU budou návrh projednávat na mimořádné schůzi 26. července.

