Ledovec vylil 168 miliard tun sladké vody poblíž ostrova bohatého na divokou zvěř

Satelitní pohled na ledovec A-68A, když se koncem roku 2020 blíží k ostrovu South Georgia. obrázek : MODIS od NASA Worldview Snapshots

Ledovec A-68a – Šestý největší v zaznamenané historii – Vypustil neuvěřitelné množství sladké vody poblíž ekologicky citlivý ostrovPodle nového výzkumu zaznamenávajícího Bergův život.

Ledovec A-68a rozpadl se Začátkem roku 2021, ale ne dříve, než zachytí svět s rušným životem trvajícím tři a půl roku. novým způsobem papír Zveřejněno v časopise Remote Sensing of Environment, výzkumníci z British Antarctic Survey a Center for Polar Monitoring and Modeling datovali „ Berg život Využití Satelity.

Dlouhý let ledovce A-68A. vyjasnění : Copernicus Sentinel / ESA / databáze ledu v Antarktidě

Mezi klíčová zjištění patřila rychlost tání ledovce v průběhu času, intenzivní množství sladké vody prosakující poblíž jihoantarktického ostrova v jižní Georgii a to, jak to ledovec naštěstí nedokázal. zřícenina Mořské dno podél jemného pobřeží ostrova.

ledovec Oddělila se od Larsena c ledová police V červenci 2017. Ve více 2000 čtverečních mil (5180 čtverečních kilometrů), kus ledu obklopený Je 1,6krát větší než Rhode Island. ‚ berg téměř okamžitě ztratila velkou část sebe sama, což vedlo k jejímu přejmenování na A. 68 A a pojmenování svého potomka A68b .

G/O Media může získat provizi 57% off iMazing iOS Backup Software Take control of your iOS backups

This software allows you to choose your backup location, export, save, and print iMessages, individual third party app data, and restore your iPhone with ease.

Iceberg A68a managed to rack up some serious mileage as it drifted some 2,485 miles (4,000 kilometers ) northwards, and ominously, toward South Georgia island. Scientists feared that the iceberg— resembling a pointing finger— might damage the seafloor along the island’s coast, causing Pro hojnou a jemnou divokou zvěř na ostrově.

Pět různých satelitů Mise byly použity ke sledování A68 A Postupem času: Copernicus Sentinel-1, Copernicus Sentinel-3, Terra s přístrojem MODIS, CryoSat, ICESat-2. Pomocí těchto satelitů tým změřil tloušťku a plochu ledovce v průběhu trajektorie A. 68 A celý životní cyklus. To dalo práci navíc Nicméně jako gigant Podle deníku měl Berg „velké vlnky v terénu po celém povrchu“.

Video ukazující životnost A-68A. Kredit: CPOM/GEBCO Compilation Group/WOA/Antarctic Tracking Database

Jak upozorňují vědci, a 68 A Nezatoulala se daleko od svého rodného města, ani během prvních dvou let svého života příliš nelínala. Situace se však změnila, když se přesunul na sever přes teplejší vody Drake Passage.

„Opakovaná měření nám umožnila sledovat každý pohyb a rozpad řeky, jak se pomalu pohybovala na sever oblastí zvanou ‚Iceberg Alley‘, což je trasa v oceánu, kterou často sledují ledovce, a do Skotského moře, kde následně nabrala rychlost a přiblížila se. blízko ostrova Jižní Georgie,“ Laura Greishová řekl specialista na mapování v BAS a spoluautor studie v A tisková zpráva.

Pozice ledovce 17. prosince 2020. obrázek : British Antarctic Survey / Evropská kosmická agentura

A68a od svého zrodu do začátku roku 2021 slábla Tloušťka 770 stop (235 metrů). na 550 stop (168 metrů), což je 32 % jeho celkové ztráty. Vědci ve studii potvrdili Odlišné podmínky prostředí ve Weddellově moři a Skotském moři vedou k rychlému nárůstu rychlosti tání a rozpadu, jakmile se ledovce přesunuly na sever od Antarktického poloostrova. . „

Ledovec roztál natolik, že v době, kdy dosáhl Jižní Georgie, již nebyl dostatečně hluboký, aby způsobil vážné škody erozí mořského dna. Ekologové měli tehdy obavy kdyby to bylo běžel najela na mělčinu poblíž ostrova Zabránilo by to tučňákům dostat se na místa rozmnožování, mořským živočichům by to zabránilo v hledání potravy a narušilo by mořské proudy. Mercy, A68a Mořské dno bylo oškrábáno velmi krátce; Dno ledovce je 460 stop (141 m) pod povrchem, zatímco hlavní mořské dno je 490 stop (150 m) pod povrchem. Kromě toho se ledovec prolomil krátce po příjezdu do Jižní Georgie, což výrazně snížilo jakékoli účinky embarga.

Zobrazení množství sladké vody uvolněné ledovcem. obrázek : Základní mapa CPOM / ESA / Google

Nicméně Iceberg A 68 A Uvolněno 168 miliard tun čerstvého Vody plné živin v bezprostřední blízkosti jižní Gruzie. To se blíží 61 milionům olympijských rozměrů Plavecký bazén. s naznačit to říct … hodně vody. Tohle je Určitě to bude mít dopad na místní prostředí, jako je např prohlášení Evropská kosmická agentura upozorňuje:

Když se ledovce oddělují od ledových šelfů, jsou unášeny oceánskými proudy a větry a při tání uvolňují studenou čerstvou vodu z tání a živiny. Tento proces ovlivňuje místní oceánskou cirkulaci a zvyšuje biologickou produkci v okolí ledovce.

Pokud jde o možné pozitivní a negativní účinky tohoto procesu, vědci mohou pouze hádat a napsat následující:[m]Měl by být proveden výzkum nerostů, aby se prozkoumal dopad této změny na mořský život v okolí jižní Gruzie.“

Nový dokument bude pravděpodobně užitečný pro vědce, kteří studují pohyby ledovců v terénu. „Protože toto je běžná trajektorie ledovce, naše výsledky mohou také pomoci předpovědět další velký rozpad.“ … Ledovce a zahrnutí jejich vlivu do modelů oceánů,“ napsali vědci E.

více: Boaty McBoatface se připravuje na potápění pod ledovcem Doomsday v Antarktidě