Tento dům v Muskoka byl rustikální stodola

Jen kousek od dálnice Ontario Highway 11 je domov bývalého dřevařského dělníka Toma Owense a manažerky okresu SubZero Wolf Michelle Stevensové – stodola, která byla zrekonstruována na moderní domov. V jedné verzi příběhu, který Owens a Stevens slyšeli od předchozího majitele, byla stodola původně umístěna poblíž; V jiném případě byla vysazena až z Quebecu. Tak či onak, kolem roku 1975 byl rozebrán a přemístěn do oblasti Muskoka. Starší manželé mu chvíli říkali domov a pak ho koupil starosta Severnu. V roce 2012 jej prodal společnosti Owens & Stevens za 550 000 dolarů. Nyní je na trhu za 1,79 milionu dolarů.

Po koupi domu se manželé, kteří hledali směs městského a venkovského života, přestěhovali z Bramptonu a strávili další desetiletí stavbou vlastní stodoly. Určitě to potřebovalo práci: když se jim dostal do rukou, přední paluba z cedru hnila. V interiéru byly podivně nízké dveře, vysoké sotva šest stop. Kuchyňské linky byly křivé a podlaha hlavní ložnice se propadala. Okolo podzemního bazénu byl kámen a „problém je v tom, že každý tvor na Zemi se rozhodl udělat si tam domov,“ říká Owens. Pár ale kompletně zrekonstruoval každý dům, ve kterém žili, a věděli, do čeho jdou, když nemovitost viděli. Mysleli si, že to stojí za námahu, protože měli pocit, že stodola má dobré kosti.

Owens opustil svou práci, aby strávil rok přestavbou domu. Přestěhovali hlavní kuchyň a zaplnili nový prostor zakázkovými skříněmi, žulovými deskami, měděným dřezem a novými spotřebiči. Rohový krb byl vyměněn za kavárnu, byla smontována nová šatna u vchodových dveří a instalována náhradní paluba. Po zjištění netěsnosti v podkroví přidali ocelovou střechu. V zadní části domu přidali sluneční místnost s výhledem na zapuštěný bazén a na háj s břízami a borovicemi za nimi. U hlavního vchodu odstranili prvky, jako jsou interiérové ​​dveře a vestavěná knihovna, aby se prostor otevřel.

Nyní je v třípatrovém foyer hlavní atrakcí stokilový lustr, který Stevens namontoval na speciální podpěru speciálně objednanou u výrobce kovů v České republice. „Tom může viset na podpěře a nespadne,“ říká Stevens. (Podle Owense je v celém domě 20 lustrů.) V obývacím pokoji ponechali původní podlahu na parapetu stodoly, na níž jsou prkna široká až na nohy, ale upravená pro rustikální vzhled. Strop stoupá 24 stop do podkroví.

Hlavní ložnice v patře má arkýř a na zakázku vyrobené posuvné dveře namontované na původní kolejnice stodolových dveří, otevírající výhled na vstupní lustr. Zrekonstruovali ložnice – umístěné ve starých loftech stodoly – a pokoj pro hosty v plném loftu stodoly, který má menší vyvýšené podesty.

V přízemí je to, co Owens nazývá „poměrně unikátním umyvadlem propojeným s koupelnou“, který má otevřený sprchový kout o rozměrech sedm stop na tři stopy se dvěma sprchovými hlavicemi obloženými polním kamenem. „Čtyři lidé se vejdou do sprchy velmi pohodlně, pokud jste na takové věci,“ říká. Bylo to skvělé na mytí jejich 130 kilového psa.

Na pozemku o rozloze čtyř akrů se rozkládá devět zahrad, osázených růžemi, obrovským bílým keřem hortenzie a kvetoucím krabím stromem. V průběhu let Owens a Stevens spatřili kolem procházející jeleny, losy, lišky a dokonce i medvědy. Na pozemku je i druhá stodola, kterou využívají ke skladování (předchozí majitel uvnitř choval koně).

V průběhu let investovali téměř 750 000 dolarů, aby byl dům co nejlepší, a to nejen esteticky, ale i zevnitř. Když byly hotové, vyztužili krokve a přidali konzoly z tepaného železa, aktualizovali elektrické panely a izolaci a nainstalovali geotermální vytápění a chlazení – což stálo jen 50 000 dolarů, ale pomohlo jim hodně ušetřit na účtech.

Užívali si tam každou minutu života, ale teď se rozhodli, že je čas zmenšit. „V domácnosti jsou maličkosti, které ve vás vyzdvihnou malého chlapce nebo dívku, protože jsou tak jedinečné,“ říká Owens. Stevens by chtěl, aby to rodina nazvala jako další domov, a říká, že během některých představení by se malé děti při pohledu na ložnice úplně rozsvítily. „Všichni bojují o to, kdo bude jejich,“ říká Stevens.