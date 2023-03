Aaron Taylor-Johnson se připojuje k novému Nosferatu Roberta Eggerse

Bylo to zjištěno Aaron Taylor Johnson Souhlasil s připojením Robert Eggers příchod Nosferatu Remake, což je podle mě velká část výběru. Tento nový Nosferatu Film se snadno stal mým nejočekávanějším trhákem roku 2024, což je doba, kdy je plánováno jeho uvedení.

Robert Eggers přidal hvězdy do svého nadcházejícího remaku hry Nosferatu. Eggers bude scénář a režii filmu a podařilo se mu dát dohromady docela skvělé obsazení pro film.

Ve filmu se objeví hvězdy jako Bill Skarsgård a Lily-Rose Depp. Byli prvními dvěma herci, kteří se k filmu připojili. Poté se ukázalo, že se k filmu připojí Nicholas Hoult.

Po tomto velkém oznámení následovala obrovská zpráva, že se k filmu připojí i Willem Dafoe, což je opravdu zajímavé. Dafoe spolupracoval s Eggersem již dvakrát, dále seveřan A Maják.

Aaron Taylor-Johnson se připojuje k remaku Nosferatu od Roberta Eggerse

Focus oznámil prostřednictvím tiskové zprávy (přes Gizmodo), že v hlavním obsazení filmu nechybí ani Aaron Taylor-Johnson. Taylora Johnsona jsme viděli naposledy loniexpresní vlaka bude hrát v Sony Pictures Craven lovec.

Taylor-Johnson však nebyl jediným jménem, ​​které se připojilo k obsazení filmu. Bylo odhaleno, že Ralph Ineson a Simon McBurney se také připojí k obsazení filmu.

Ineson hrál titulní jméno Zelený rytíř ve fantasy filmu z roku 2021, zatímco McBurney v současnosti hraje Runyana Millworthyho z Prime Video. Karnevalová řada. stejně jako to hrají NosferatuA Role tří herců jsou momentálně pod pokličkou, takže netušíme, jaké role ve filmu budou hrát.

Kdy bude film uveden?

Ve stejném vydání Focus také odhalil, že film je v současné době ve výrobě v Praze, Česká republika. Skarsgård bude hrát titulního upíra a Rose bude hrát Elaine Hunter.

Bude to již podruhé, co Eggers adaptoval film z předchozího díla. seveřan Vycházel především z legendy o Amlethovi od dánského historika Saxo Grammatica. (Legenda Grammaticus byla také inspirací pro Shakespeara vesnice.)

Eggers vysvětlil, že v průběhu let chtěl předělat horor z roku 1922, který sám o sobě volně vychází z Brama Stokera. Drákula. První rozumná linie popisuje jeho pohled na materiál jako „re-imagining….gotický příběh posedlosti mezi strašidelnou mladou ženou v Německu devatenáctého století a starověkým transylvánským upírem, který ji pronásleduje a přináší s sebou nevýslovnou hrůzu“ .

Kdo může hrát ve filmu?

Stále nevíme, jakou roli Taylor-Johnson souhlasila hrát, takže na tuto otázku zatím nemohu odpovědět. Nicméně víme, že ve filmu nebude hrát Nosferatu, protože tuto roli hraje Bill Skarsgård.

Bude opravdu zajímavé sledovat, jak se tento film spojí. Oficiální datum vydání Nosferatu zatím neexistuje. Nicméně máme dobrou autoritu, že film je plánován na rok 2024.

Co říkáte na tuto novinku? Těšíte se na tuto novinku? Nosferatu film? Dejte nám vědět své myšlenky v komentářích níže.









