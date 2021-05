Colach Festival katolické církve sv. Ludmily v Cedar Rapids oslavuje oblíbené české pečivo

Paul Zillman (vlevo) a Seth Vander Twig, spolupředsedové festivalu v Colachu, stojí v kuchyni v katolickém kostele sv. Ludmilly, 211 21. ulice SW, Cedar Rapids. Fotografie Andy Abita, PB

Možná to není nejoblíbenější pečivo ve zbytku země – ale v Cedar Rapids je králem král.

Popularita kolaches – výrazná ko-LAH-chee – dosáhla svého vrcholu počátkem června, kdy se v katolickém kostele sv. Ludmilly v Cedar Rapids koná každoroční festival Colach, který obvykle zahrnuje karneval, tiché aukce, zábavu, tomboly, jídlo a – co je nejdůležitější – čerstvé koláče pečené.

Pokud jste nikdy neměli kolach, není lepší čas ani místo vyzkoušet jeden z nich.

„Koulash je české pečivo se směsí sladkého chleba, ovoce nebo jiných příchutí,“ uvedl Seth Vander Twig, spolupředseda festivalu. „Mezi typické kolache za posledních několik let patří třešně, jahody, meruňky, rebarbora, mák a švestky.“

Třešeň je nejběžnější příchuť, ačkoli mnoho zákazníků rád ochutná širokou škálu příchutí. Pečivo se prodává jednotlivě a v balení po šesti a více.

Vander Twig a spolupředseda festivalu Paul Zillmann předsedá výboru, který akci každoročně plánuje, a farnost má velkou skupinu dobrovolníků, kteří se snaží o její úspěch. Jádrem akce je angažovaná skupina lidí, kteří tráví hodiny pečením tisíců pečiva.

“Celý proces pečení koláže trvá přibližně 80 dobrovolníků za čtyřhodinovou směnu,” řekl Zillman. „Chléb připravují Karen Bellek a Caroline Schulte. Spoléhají se na to, že se veteránští válečníci při plnění základních pracovních povinností dobrovolně přihlásí, a pro nábor dobrovolníků se používají další předplatné.“

Začínají surovinami – více než 8 000 kilogramy mouky, plus cukr, droždí, máslo, voda a aromatické náplně.

Téměř 50 let po Kolachově festivalu je tento proces zpět ve vědě.

„Začíná smícháním ingrediencí na těsto,“ řekl Zillman. Směs se míchá pomocí nadrozměrných nástrojů a nástrojů, které, jak se zdá, patří spíše do dílny než do kuchyně.

„Poté se tři libry těsta umístí na vyhrazený podnos, který se umístí na„ kulatý “stroj, který převede tři libry na 35 koulí na těsto. stoupá, “řekl Zillman. Těstové kuličky stoupají, dobrovolníci zplošťují vnitřek těsta a přidávají náplň.

Kulache se vloží do pecí, a když je chléb hotový, vyjme se z pecí a potře se máslem. Poté se před plněním nechá vychladnout.

Pak proces začíná znovu. Po několika záchvatech v průběhu několika dní posádka nakonec na festival upiekla téměř 5500 tuctu kulashů.

“Liší se to, ale v typickém roce obvykle pečieme mezi 65 000 a 70 000 kulash,” řekl Vander Twig.

Recept, který používají, je osvědčený, ale oba spolupředsedové se shodují, že hlavní ingrediencí je ta, která nechybí.

„Ve vší poctivosti spočívá tajemství v našich dobrovolnících,“ řekl Zillman. „Bez skvělých lidí se nedá udělat skvělý souboj.“

To, co mnoho návštěvníků festivalu neví, je domácí volba pro začínající pekaře. „Tuto směs si mohou koupit ti, kteří ji chtějí péct doma,“ řekl Zillman.

V průběhu let se organizátoři festivalu mohli setkat se spoustou vracejících se fanoušků Kolach, stejně jako s prvními kupci Kolach.

„Festival je více než cokoli jiného příležitostí, jak spojit lidi,“ řekl Vander Twig. Každý rok vítáme návštěvníky od pobřeží k pobřeží a z celé Iowy.

„Někteří návštěvníci za ta léta nevynechali mnoho příležitostí pro kolach, zatímco jiní ochutnali první kulache,“ řekl.

„Od komunity po farníky je to příležitost komunikovat, užívat si hezké počasí, hudbu, jídlo, rozhovory a možná i více kolach, než plánují.“

Festival – a colach – je teplým místem v srdcích mnoha lidí.

“Jedna žena mi zavolala v roce 2019 z letiště v Las Vegas,” řekl Vander Twig. „Byla na cestě do Chicaga, aby si najala auto, aby jela do Cedar Rapids, a chtěla se ujistit, že nebudeme vyprodávat Colachis, než dorazí.“

Epidemie ukončila festival v jeho tradiční podobě v loňském roce, ale diecéze se shromáždila, aby prodala kulachový chléb k prodeji na farmářských trzích v centru města v Cedar Rapids.

Letos plány stále čekají, ale festival Koulash bude nějak pokračovat.

“Obecně jen doufáme, že budeme mít kapacitu v roce 2022 a dále, abychom se vrátili na normální festival,” řekl Vander Twig.

Řekl: „Je zřejmé, že všechno, co děláme, je zaměřeno na kolachy, ale od kapel až po jídlo je celý víkend příležitostí spojit lidi, aby zažili nějakou zábavu a konverzaci.“ „Naší nejvyšší prioritou je vše, co můžeme udělat pro to, abychom důsledně dodávali tyto zkušenosti, abychom lidi spojili co nejbezpečnějším způsobem.“

Colash Festival

když: 11. až 13. června (pokud to pandemie dovoluje, zkontrolujte online aktualizace)

Informace: stludmila.orgA kolachfestival.org