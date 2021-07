Neočekávejte Final Fantasy 16 na Tokyo Game Show • Eurogamer.net

Nevypadá to, že Square Enix představí Final Fantasy 16 na Tokyo Game Show.

Producent Final Fantasy 16 Naoki Yoshida v rozhovoru se šéfem Nier Yoko Taro během zvláštního živého přenosu Final Fantasy 14 naznačil, že velmi očekávaná hra přeskočí letošní TGS, který se spustí na konci září.

V přeložených komentářích uživatele Twitteru Vložení tweetu A siliconeraYoshida uvedl, že tým chtěl předvést Final Fantasy 16 krátce před vydáním hry, spíše než vydávat úryvky informací fanouškům po delší dobu.

Yoko Taro a Saito vtipkovali s Yoshi-P o Final Fantasy 16, který se nemusí ukázat na Tokyo Game Show 2021, je legendární úroveň trolů. Yoshi-P říká, že chce, aby byl FF16 k dispozici nedlouho po příštím velkém oznámení. Toto je video s mnou v angličtině. # FF16 pic.twitter.com/WnkAGNGmKf – ????? Audrey? (@aitaikimochi) 10. července 2021

Final Fantasy 16 byl oznámen v září loňského roku jako exkluzivní PlayStation 5, který přichází také na PC.

První trailer níže ukazuje návrat do fantasy prostředí série po létajících autech a oblecích Final Fantasy 15. Hlavní protagonista se jmenuje Clive.

Na přední straně hry Final Fantasy 16 bylo od jejího odhalení ticho. Yoshida uvedl, že „další velké informační odhalení“ hry je naplánováno na rok 2021. Final Fantasy 16 přeskočil show E3 Square Enix a dosud se neobjevil v žádném dalším vysílání Sony State of Play, takže byla nějaká naděje, že by mohla hrát v TGS. Pokud je Next Big Information Reveal stále aktivní pro rok 2021 (způsob, jakým koronavirus ovlivňuje vývoj videoher, pravděpodobně sklouzl), může být připravován nový trailer na The Game Awards v prosinci.

Všechno je trochu vágní, ale Yoshida se během živého vysílání dotkla vývoje hry. Tým – se skvělým názvem Creative Business Unit 3 – dokončil scénář hlavního příběhu a nahrávání anglických titulků je téměř hotové.

Final Fantasy 16 zatím nemá spouštěcí okno. Final Fantasy 15 byl vydán v listopadu 2016. Možná je listopad 2022 pro program Final Fantasy 16 proveditelný?