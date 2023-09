Julius „Medvěd“ Reinitzer | Zprávy, sport, práce

Julius „medvěd“ Reinitzer se narodil 14. června 1928 v Praze. Zemřel v Litchfield v New Hampshire dne 20. září 2023 ve věku 95 let.

Po Juliovi zůstala jeho milující rodina, dvě dcery Elaine a Ilona, ​​čtyři vnoučata Adrian, Jillian, Savannah a Sierra, jedno pravnouče Boden a jeho zeťové Peter Blazer a Paul Miller.

Julius se narodil a vyrůstal v Praze, Československo, byl nacisty umístěn do pracovního tábora a nucen pro ně pracovat v Polsku a Rusku. Když v roce 1945 Rusové napadli Němce, vrátil se do Prahy a spolupracoval s podzemním hnutím při osvobozování Prahy. V roce 1950 byl zraněn při přestřelce s českou komunistickou policií, zatčen a odsouzen ke 14 letům vězení za spolupráci s americkou tajnou službou. Po několika neúspěšných pokusech o útěk byl odsouzen na doživotí. Nakonec v roce 1952 utekl do západního Německa a vstoupil do armády Spojených států jako soukromý lóže. Julius se stal jedním z původních členů speciálních jednotek americké armády (Zelené barety), kde sloužil s vyznamenáním 30 let, odešel do důchodu jako štábní seržant a získal svůj titul. „medvěd“. Sloužil dvě služební cesty ve Vietnamu. V mladších letech rád cestoval a lyžoval. Ve svých pozdějších letech si Julius užíval dobrého jídla se svou rodinou a přáteli a pořádal mnoho narozeninových oslav na jednom ze svých oblíbených míst, Merrimack VFW Post 8641.

Mezi jeho zesnulou rodinu patří jeho manželka Helga a bratři Jerry a Jan. Rádi bychom poděkovali všem, kteří Julia celý život podporovali a podporovali jeho i jeho rodinu v této těžké době.

Pohřební obřady se budou konat v úterý 26. září 2023 v 10:00 na NH Veteran’s Cemetery, 110 Daniel Webster Hwy, Boscawen, NH 03303. Návštěvní doba se bude konat později odpoledne na VFW Post 8641, 282 Daniel Webster Hw , Merrimack NH. Mezi 16:00 a 19:00. Místo květin se žádá o dary na adresu Special Forces Association Chapter 72, 7B Canterbury Court, Hudson, NH 03051 nebo na VFW post 8641, 282 Daniel Webster Highway, Merrimack, NH 03054 (dary lze provést online na VFW8641. org přes PayPal). Byl doživotním členem obou organizací. Chcete-li sdílet on-line kondolenční zprávu, navštivte prosím www.dumontsullivan.com Pohřební ústav Dumont-Sullivan v Hudsonu má na starosti opatření.