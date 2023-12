Deset tisíc dronů pro Ukrajinu: Česká nevládní organizace se zavázala vybrat miliony na pomoc ukrajinské armádě.

I když v Čečensku již existuje mnoho charitativních organizací na podporu Ukrajiny, podle Karla Řehky, patrona a čestného předsedy nové nevládní organizace Skupiny D, náčelníka Vojenského generálního štábu, je tato jedinečná. Co ukrajinská armáda potřebuje a může podle toho reagovat.

Karel Shekha|Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

„Protože systém má vazby na armádu a aktivní, může určit, že může mít skutečně strategický dopad. To znamená, že když jsou k dispozici veřejné zdroje na podporu Ukrajiny, naznačuje to, kam mohou tyto zdroje umístit. Skutečný dopad a použít k tomu, co je aktuálně potřeba na bojišti.“

Investor a příslušník armádních aktivních záloh John Veverka spolu s hercem Ontagem Vetsim a odborníkem na obranu Milanem Mikuleckým v nejbližších dnech spouští veřejnou sbírku Nemesis, jejímž cílem je nakoupit sto milionů korun. Drony – konkrétně drony FPV nebo First Person View. Jedná se o drony s kamerou, která bezdrátově přenáší vše, co „vidí“ svému operátorovi v reálném čase, což znamená, že uživatel může vidět létající prostředí dronu v první osobě. Drony mohou pořizovat video a statické snímky.

Ukrajinský dron|Foto: Martin Doracin, Český rozhlas

Přestože se do projektu zapojilo mnoho lidí spojených s armádou, nejednalo se o oficiální českou vojenskou iniciativu. Jde spíše o iniciativu občanské společnosti ve spolupráci s armádou, ve které spojují své síly vojáci, aktivní zálohy armády a příslušníci neziskového sektoru. Účastní se ho i nezisková organizace Postbell, která od začátku války poskytla Ukrajině pomoc již za půl miliardy korun.

Post bellum Zakladatel Martin Krupa řekl, že organizace je nezbytná, aby držela krok s podzemním vývojem.

„Situace na Ukrajině se stále více komplikuje a existuje mnoho možností, jak pomoci více než v České republice. Tato iniciativa pochází od lidí, kteří se této problematice věnují dlouhodobě. Jsme u toho. Jako občan společenské skupině, koordinovat a zprostředkovávat komunikaci s veřejností a dalšími sektory.“

Zformování skupiny D bude podle Řehky přínosem i pro českou armádu, která bude moci získávat poznatky z ukrajinského bojiště, ale i výcviku ukrajinských vojáků v Česku.

„Naši ukrajinští partneři jsou připraveni se s námi podělit o své zkušenosti, pořádat odborné semináře a poskytovat nám neocenitelné informace. To vám nikdo nedá. A když někomu darujete několik tisíc dronů, bude to mít také efekt.“

Název nevládní organizace Skupina D odkazuje na Zvláštní skupinu D, tajnou službu československé vlády za 2. světové války, která organizovala výcvikový program pro československé výsadkáře ve Velké Británii pro operaci Anthropoid, atentát na Reinharda Heydricha.