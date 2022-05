Zdá se, že PS1 Worms World Party má online multiplayer na PS5 a PS4

Aktualizace č. 2: Bylo poznamenáno, že spis World Worms Party Přesný popis produktu zkopírován z Steam verze Worms World Party RemasteredNávrh online multiplayeru však nemusí být vůbec na stole.

Aktualizace č. 1: Pokud jste zvědaví co World Worms Party Vypadá to na PS5 a PS4, tady je sada screenshotů pořízených ze souboru PS: Obchod. Není divu, že vzhledem ke grafickému stylu hry příliš nevyužívá vylepšený hardware. Přesto to podle nás vypadá dost ostře.

Původní příběh: World Worms Party Je to jedno z mnoha vydání PS1, které bude mít jako vydání renesanci Všechny hry PS Plus součástí PS Plus Premium třída. A protože služba začíná v Asii během několika dní, objevují se další podrobnosti o odklonu. Jak již bylo zmíněno dřívePro starší tituly bude k dispozici řada grafických filtrů včetně klasického CRT vzhledu, ale v případě Teamu 17 to vypadá i na online multiplayer.

Zde je to, co je soubor PS: Obchod Popis zní: „Přístup k úžasnému ‚Wormpot‘, který vám poskytuje více než 1 000 různých herních stylů. Všechny režimy jsou dostupné offline, online nebo kombinací obou!“ Nyní není jasné, zda zde Sony odkazuje na funkci jako Share Play. , ale zdá se, že to naznačuje, že byla přidána online funkce pro více hráčů, což je docela působivé. Tento druh podpory může vdechnout neomezený nový život řadě starých titulů.

Je zřejmé, že stále čekáme na další informace a pošleme e-mail společnosti Sony a týmu 17, abychom se pokusili získat vysvětlení, ale popis je zde celkem jasný: Zdá se, že existuje online multiplayer.