Výskyt Covid ve Velké Británii stoupá. Zde je důvod

Neochota Velké Británie očkovat mladší adolescenty, což ostatní země v Evropě a USA provedly mnohem dříve, a vrátit se do škol v září, byla rovněž uvedena jako důvody prudkého nárůstu případů, a to navzdory nárůstu infekcí mezi 0- Data prokazující, že 18leté děti nyní ustupují, protože míra infekcí v generaci jejich rodičů roste.

Dr. Eric Topol, zakladatel a ředitel Výzkumného translačního institutu Scripps, tweetoval své hodnocení Britský status V sobotu řekl: „Proč má Spojené království v současné době šestkrát více hospitalizací a třikrát vyšší úmrtnost než Evropa? [the] Možná vysvětlení, z nichž dvě jsou pozoruhodná, jsou menší používání zmírňujících opatření a menší očkování dětí ve věku 12 až 17 let. “

Ve světle toho, co víme o snížené imunitě, Spojené království (jako Izraela Spojené státy a další země v Evropě) V září jsem se rozhodl střílet posilovací výstřely Pro osoby starší 50 let zdravotnický personál a kdokoli se základními zdravotními problémy.

Ti, kteří dostali svou druhou dávku nejméně před šesti měsíci, jsou povinni podat první. V současné době má v Anglii nárok na posilovací dávku asi 6,5 milionu lidí, přičemž NHS zatím poskytuje přibližně 3,6 milionu posilovacích dávek, Zobrazit data.

Odborníci vyzvali vládu, aby urychlila očkování u neočkovaných skupin, zejména u mladých dospělých, a aby rychleji uvolňovala posilovače. Varovali také před zpomalením letošní zimy nebo spoléháním se na to Kontroverzní strategie „imunity stáda“.

“Zdá se, že Spojené království se pomalu probouzí ke skutečnosti, že počet případů Covid je velmi vysoký, ale faktem je, že měsíce roste a mnoho zemí nás zařadilo na červený seznam,” říká Tim Spector, Profesor genetické epidemiologie na King’s College London a Vedoucí vědecký pracovník aplikace ZOE COVID Study, která shromažďuje a analyzuje data o Covid, poznamenal minulý týden.

Poznamenal, že „infekce je mezi mladými lidmi stále vysoká a očekává se, že se rozšíří i na lidi ve věku 35–55 let. Pokud se tyto hodnoty zvýší na více než 55 let, mohlo by to pro NHS tuto zimu znamenat katastrofu“. “S přibývajícími případy je jasné, že imunita stáda se neděje a hrozí, že většina lidí bude nadále věřit, že jsou v bezpečí, pokud dostanou Covid nebo vakcínu … Musíme udělat vše pro to, aby byli všichni dvakrát očkováni a přestaňte čekat na imunitu stáda. prostřednictvím přirozené infekce.