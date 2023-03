Český válečník | Vlastnosti

„Je zřejmé, že je to chlap, kterého stále chceme mít v našem týmu,“ řekl Stamkos, „ale víte, New Jersey má opravdu štěstí, že ho má.“

„Když přišel jako malý kluk, nevěděli jsme, co očekávat, ale on a (Tyler Johnson) hned ukázali, že do našeho týmu a do NHL přesně zapadli,“ řekl Hedman. „Jsme spolu velmi dlouho a zažili jsme spolu vzestupy i pády a čtyři finále, takže to byla spousta legrace a spousta vzpomínek.“

Nikdo nezná Balladu lépe než jeho bývalí spoluhráči v Tampě Bay. Byl součástí základního týmu, který vyhrál dva Stanley Cupy a objevil se ve třech přímých finále Stanley Cupu, kde hrál po boku Stevena Stamkose, Braydena Pointa a Victora Hedmana 10 let v Tampě. Všichni tři jsou rádi, že Balát našel nový domov v New Jersey, ale to jeho ztrátu jako spoluhráče nijak neulehčuje.

„Určitě jste to všechno slyšeli, ale je to úžasný spoluhráč, úžasný kamarád,“ řekl v prvních slovech našeho rozhovoru kapitán Lightning Steven Stamkos. „Nejlepší, ultimátní spoluhráč, který byl ochoten udělat cokoli, aby zablokoval střelu, dostal ránu, vzdal se zásahu, dal velké góly. Udělal to všechno.“

„Vždycky jsme mu říkali český válečník,“ smál se Stamkos, „a škádlili jsme ho kvůli té válečnické mentalitě, protože trenéři ho vždy používali jako příklad, perfektní příklad, ale je to válečník v každém smyslu toho slova. Ať má cokoli bojovat, aby byla práce vykonána Podmínky pro boj i v této věci.“

Je to sentiment, který opakuje každý, kdo se ptá, jaký je Balada týmový hráč.

„Je to chlap, který je ochoten dělat těžké věci,“ odpověděl Point, „víš, je ochoten blokovat střely, je ochoten přijímat údery, aby mohl hrát, je ochoten předvídat a udeřit a má skvělý motor. dostal práci. dělá, tvrdě pracuje.“

„Je to válečník na ledě,“ dodal Hedman, „ať hraje cokoli, jde do práce pro každého ze svých spoluhráčů. Dělá své spoluhráče lepšími (…) je fyzický, blokuje střely, je veškerá jeho houževnatost něco, co mě zaujalo, jedna z největších vlastností, kterou má, je, že je střelec, dobrý střelec, tvůrce hry, takže celkově je to skvělý spoluhráč.“

Jsou to právě tyto vlastnosti jako člověka a hráče, které, pokud nemůže být jejich spoluhráčem, jeho bývalí spoluhráči ho vidí jako ideálního pro budování a vedení franšízy Devils v New Jersey. Balada je jedním ze čtyř hráčů na soupisce Devils, kterým je 30 a více. Je jediným vítězem trofeje.

„Pravděpodobně viděli rodokmen hráče, kterým byl,“ řekl Stamkos, „lídr, kterým je, zkušenosti, které má, mistrovské kvality, které přináší. (New Jersey) Je zřejmé, že zde máme dobrý mladý tým. A hodně mladých lidí, ty, které přivedete do místnosti a vyhrajete.“ Lidé, kteří se chtějí pokusit vytvořit kulturu.“

„Byl jedním z nadějných hráčů, nyní je jedním ze starších hráčů v týmu,“ řekl Hedman, „a pravděpodobně pomůže mladším hráčům a přijde s nějakou radou, až začne velký zápas.“ Snažte se být pro své spoluhráče během vzestupů a pádů, protože to se stane, bude.“ Nebude to přímočaré, hodně času, hodně práce, trochu štěstí, abyste se tam dostali, udržte si nohama na zemi a buďte pokorní, a myslím, že Paul je ten správný chlap, který je k tomu vede.“

Vzhledem k tomu, že Devils jsou na vrcholu svého prvního místa v play off od roku 2018 a vytvořili několik týmových rekordů v jedné sezóně, nemohlo být načasování pro hráče jako Ballad lepší, aby se přidali. Od Stanley Cupů až po neuvěřitelné zklamání z prvního kola vyřazení z play off, má zkušenosti, které formují hráče. Ballad má moudrost a zkušenosti z první ruky, které může předat svým novým spoluhráčům, přičemž tím prochází poprvé.

„Pro kluky, kteří ještě neměli zkušenosti, jsou to opravdu dobří hráči, bude chvíli trvat, než plně pochopí a pochopí, co je potřeba k vítězství v těžké sezóně v play off v této lize,“ pokračoval Stamkos. Myslím, že to je místo, kde se o něj začnou více opírat, v tomhle finále a té zkušenosti. Půjdou do play off, aby to získali. Byl tam, udělal to a ví, co to znamená.“

„Snaží se vybudovat hluboký běh, který má zkušenosti nezbytné k vítězství v play off,“ řekl Point a zopakoval Stamkosovy myšlenky. „Myslím, že může být skvělým lídrem ony. Každý den je to skvělý chlap a uvidíte, jak to dělá, protože je to dobrý profík a bere to vážně a je to zodpovědný chlap. Pro tým jako Jersey, který je tak talentovaný, si myslím, že se skvěle hodí.“

Ballad odehrál s Lightning 138 zápasů play off, nejvíce v historii franšízy. Z franšízy odešel s druhým největším počtem gólů po sezóně (48) a bodů (94) v historii Lightning. Vede play off v počtu vítězných gólů s 12. Dá se předpokládat, že nikdo nezvedne svou hru v play off tak jako český Warrior.

„Je to velká scéna a je to plachý kluk, o kterém se nepíšou ty největší zpravodajské články, ale v šatně víte, co od něj dostaneme, až začne play off,“ řekl Hedman. A byl nápomocný ve všech našich bězích, vyhráli jsme dvě trofeje a v historii budeme navždy spolu, ale zatím jsme stále tady. Jako týmový kolega nám bude chybět.“

Všichni hráči rozumí obchodní stránce hry, kterou hrají. Někteří hráči nakonec přicházejí a odcházejí.

Ale to neznamená, že jejich přítomnost nechybí.

„Bude nám chybět,“ řekl Stamkos, „byl klíčovou součástí tohoto týmu po dlouhou dobu a víte, v Tampě bude vždy legendou.“