Francouzská vláda zakazuje používání anglických herních slov jako „esports“

obrázek : Ubisoft

už po staletí, Francouzská akademie V podstatě dohlížel na celý francouzský jazyk, byl zodpovědný za vše od gramatiky přes vydávání francouzských slovníků až po službu „oficiálního orgánu pro jazyk“. Důležitou součástí této role v posledních desetiletích byla Odrazit pomalou invazi slangu a žargonu z anglicky mluvícího světakterému jsou Francouzi stále častěji vystaveni prostřednictvím filmů, hudby, televize a nyní i videoher.

jako takové Hlídač Zprávy, který byl tento týden rozšířen o „zákaz“ používání určitých slov sousedících s hrami, které jsou populární nejen v anglicky mluvících zemích, ale po celém světě. The akademický Nemůže být zakázáno používat slova v běžné řeči nebo dokonce v médiích, a to není v jejich silách nebo záměrech, ale zákaz on je Nyní „vázáno na vládní zaměstnance“, což znamená, že když mluví o tématu nebo připravují dokumenty, musí francouzští úředníci najít různé způsoby, jak říkat slova jako „esports“.

V tomto případě je nyní „jeu video de Competition“ méně atraktivní. Cloudové hry se stávají „jeu video en nuage“, profesionální hry jsou „joueur professionalnel“ a streamovací zařízení by mělo být označováno jako „joueur-animateur en direct“.

Pokud o Académie – která sahá až do roku 1635 – slyšíte poprvé, nedělejte prosím z toho jedinou věc, kterou o ní víte. Jsou jako trochu divocí Vatikán je pro gramatiky , se svými čtyřiceti členy známými jako „Nesmrtelní“, a jmenovaní na doživotí. Noví členové mohou někdy odmítnout dočasnou pozici, pokud se jim nelíbí osoba, která předtím zastávala křeslo, protože musí „chválit svého předchůdce při ceremonii instalace“. A dokonce nosí vlastní uniformu – s meči! – Což můžete vidět níže na fotografii pořízené v roce 2021: