Celine Dion se vrátila k tvorbě hudby a vydala pět nových písní

Ottawa

Popová zpěvačka Celine Dion oznámila vydání nové hudby 13. dubna, poprvé od loňského odhalení, že trpí vzácnou neurologickou poruchou, která ovlivnila její zpěv.

Nové album „Love Again“ je soundtrackem ke stejnojmennému filmu a kromě předchozích obsahuje pět nových písní.

Je to pro 55letou první kanadskou Dion od jejího alba ‚Courage‘ z roku 2019.

„Na tomhle filmu jsem si užil tolik legrace. To, že jsem měl tu čest objevit se s krásnými a talentovanými herci Priyankou Chopra Jonas a Sam Heughan v mém prvním celovečerním filmu, je dar, který si budu navždy vážit,“ uvedl Dion v prohlášení.

„Myslím, že je to skvělý příběh o dobré náladě a doufám, že se lidem bude líbit a že se jim budou líbit i nové písně,“ řekl Dion.

Romantická komedie od režiséra Jima Strausse by měla vstoupit do kin 5. května.

V prosinci Dion zveřejnila na Instagramu plačtivé video, v němž uvedla, že jí nedávno diagnostikovali syndrom ztuhlé osoby a že nebude připravena v únoru zahájit evropské turné, jak plánovala.

Řekla, že tato porucha způsobuje svalové křeče a „nedovoluje mi používat hlasivky ke zpěvu tak, jak jsem to dělala.“ Courage World Tour začalo v roce 2019 a Dion dokončil 52 vystoupení, než pandemie COVID-19 odložila zbytek.

Později zrušila severoamerickou část turné kvůli svým zdravotním problémům.

Jarní termíny v Evropě, které měly začít v České republice, byly posunuty na rok 2024, přičemž osm letních vystoupení bylo zcela zrušeno.

Mělo to být první světové koncertní turné držitelky Grammy za posledních deset let a první bez jejího manžela, manažera Rene Angelila, který v roce 2016 zemřel na rakovinu.