Wordle přidává body WordleBot, aby dokázal, zda máte štěstí nebo jste dobří

Je nám několik měsíců V nové éře Wordle (Spolu s rozšířeným světem klonů, jako je světA HurdelA NeA Bolttlea mnoho dalších) a něco přes dva měsíce The The New York Times Zahrajte si na moderátory hry Po nákupu „nízkých čísel“. Vedle Upravit seznam slovThe časy zavádí dosud největší změnu přidáním WordleBotnástroj, který funguje jako „denní společník“ ve vaší nové oblíbené logické hře.

Stejně jako samotný Wordle, i WordleBot běží v prohlížeči a běží lokálně a hodnotí hádanky dokončené na libovolném počítači a uloženou relaci, kterou ke hraní používáte. Jako The The New York Times Popište toBot začal jako pokus matematicky dokázat nejlepší výchozí slovo, vyvinutý s divizí Upshot zaměřenou na vizualizace dat pro zprávy.

Foto: The New York Times prostřednictvím Kim Lyons

Wordle je nyní v éře pokročilých statistik

Ze 4 500 pětipísmenných anglických slov, ze kterých WordleBot vybírá, soubor The New York Times Crane říká v jednoduchém režimu a „handle“ v tvrdém režimu, který robota dostane k odpovědi při nejmenším počtu odhadů. Můžete však hrát jinak a znát jiná slova, což z nich nedělá nejlepší počáteční odhady.

WordleBot se snaží vzít v úvahu jak dovednost, tak štěstí. Má seznam všech odpovědí Wordle, ale neví, která z nich je odpověď v konkrétní den. Výsledkem je, že to, co vytvořili, je druh benchmarkingu, který měří, jak dobře se vám dařilo vyřešit dnešní hádanku, a navrhoval způsoby, jak zlepšit nebo porovnat, kdo si vedl lépe, i když jste použili stejný počet odhadů. Ano, selhání služby Analytics jsou nyní součástí aplikace Wordle.

Pokud jste nadšenci do efektivity a vítáte pokročilé statistiky optimalizace, které vám může poskytnout, stisknutím tlačítka a sledováním toho, co si robot myslí o vašem procesu, může být hra uspokojivější. Možná se jednoho dne rozjede hodnocená soutěž Wordle a vy budete toto rozdělení potřebovat k tomu, abyste se vyšplhali na celosvětové žebříčky nebo se nakonec dostali do Síně slávy Wordle, abyste dokázali voličům, že jste skutečně patřili mezi nejlepší hráče vaše éra před změnou pravidel Zdůrazněte svou přihrávku ve výšce, tříbodová střelba, zákaz řazení, úplně ničí srovnání se starými čísly.

Pokud ale hrajete trochu ležérněji, možná je dobrý nápad dostat se k řešení (nebo ne) a hru prostě vzdát, dokud zítra nevyjde nové slovo, efektivita bude zatracena.