Dánsko porazilo Českou republiku 2: 1, aby se dostalo do semifinále Euro 2020

Baku, Ázerbájdžán (AP) – Cesta dánského mistrovství Evropy míří do Londýna.

Dánové, kteří se po zahájení turnaje vyvinuli v překvapivého uchazeče, kdy infarkt na hřišti utrpěl záložníka Christiana Eriksena, postoupil v sobotu do semifinále Euro 2020 vítězstvím České republiky 2: 1.

Po obvyklé poctě uzdravujícímu se Eriksenovi z UEFA a fanouškům – uvedení obřího trička s číslem 10 na tribunu a transparentu „For Christ10an“ – Dánsko v horké a vlhké noci rychle převzalo kontrolu nad Českou republikou Ázerbajdžán.

V páté minutě poslal Jens Stryger rohový kop na Thomase Delaneye, který stál v prostoru vedle pokutového kopu. Delaneyova skákací hlavička prošla kolem natažené ruky brankáře Tomasze Vaclica.

Dánsko do přestávky zdvojnásobilo svůj náskok. Joachim Mehli zasáhl z levé strany centrovanou část pravé nohy. Míč unikl hlavičce Martina Braithwaiteho, ale Kasper Dolberg prošel brankou a v 42. minutě překonal Vaclica.

„To, čím jsme si prošli, je těžké popsat. Nebyla to naše nejlepší hra, ale možná to bylo období, se kterým jsme se potýkali,“ řekla Delaney. „V týmu máme skvělou atmosféru, tak proč neudělat další krok znovu? “

Semifinálové místo je nejvzdálenějším místem, kde se Dánsko kvalifikovalo na velký turnaj od zisku evropského titulu v roce 1992. Tým bude ve středu ve Wembley čelit Anglii.

“Děláme historii, že jsme nyní v semifinále,” řekl Streiger. Je to už mnoho let, co tam bylo Dánsko. … Víme, že se Dánsko nyní zbláznilo. “

Český útočník Patrik Čech vstřelil na začátku druhého poločasu svůj pátý gól, čímž jej srovnal s Cristianem Ronaldem jako nejlepším střelcem turnaje. Obránce Yannick Westergaard dal Schicovi dostatek prostoru k vystřelení přihrávky prvního kontaktu ze zkroucené přihrávky Vladimíra Koval.

Češi tvrdě tlačili, aby vyrovnali výsledek ve fyzickém zápase, který po srážce se dvěma dánskými hráči skončil Tomášem Suchkem a Janem Borrelem s hlavami zabalenými v obvazech.

Dánsko prohrálo své první dva zápasy na Euro 2020, nejprve s Finskem – když se Eriksen zhroutil na hřišti – a poté s Belgií. Dánové byli na pokraji vyřazení, než porazili Rusko, Wales a Českou republiku.

Eriksen, který musí být v tomto úvodním zápase resuscitován defibrilátorem, se zotavuje doma.

Poslední čtyři zápasy Euro 2020 hrané na břehu Kaspického moře v Baku se hrály před 16 300 fanoušky, ačkoli podle předpisů o pandemii koronavirů by bylo povoleno až 31 000. Dánští fanoušci daleko převyšovali české fanoušky.

Zabezpečení stadionu odstranilo duhovou vlajku od dánských fanoušků během předzápasové rozcvičky.

Dánští hráči se po závěrečném hvizdu shromáždili před svými cestujícími fanoušky. Delaney nosil dánskou vlajku jako pláštěnku a na hlavu usmívajícího se náhradníka Andrease Cornelia dal červenou a bílou paruku.

Čeští hráči se rozložili na trávě.

“Je to obrovské zklamání. Udělali jsme maximum pro to, abychom uspěli, ale nakonec nám došla pára a nemohli jsme věci otočit. Bohužel to pro nás skončilo,” řekl Schek české veřejné televizi. “Pokud jde o cíle, bylo to pro mě všechno dobré. Ale všichni máme pocit, že jsme dnes mohli udělat lépe. Dánové mohli být poraženi.”

___

K této zprávě přispěl spisovatel Associated Press Karel Janicek v Praze.

___

Více z AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer a https://twitter.com/AP_Sports