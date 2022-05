Lyon a obhájce titulu Barcelona uspořádaly finále ženské Ligy mistrů UEFA – Sports News, First Post

Finále by Barceloně dalo šanci oplatit svou porážku 4:1 od Lyonu ve finále 2019 v Budapešti.

Sedminásobný vítěz Lyon v sobotu porazil francouzského rivala Paris Saint-Germain a připojil se k obhájkyni titulu Barceloně ve finále letošní sezóny UEFA Women’s League Champions League.

Finále v italském Turíně 21. května svede dohromady vedoucí tým evropského ženského fotbalu za poslední desetiletí s týmem, který loni ukončil svou dominanci a nyní usiluje o udržení titulu.

Ada Hegerbergová a kapitánka Wendy Renardová vstřelily góly Lyonu na obou stranách branky Marie Antoinetty Catuto, když porazily Paris Saint-Germain 2:1 a vyhrály semifinálový zápas celkem 5:3.

Zápas, který se konal na stadionu Parc des Princes, viděl nový rekordní počet diváků v zápase ženských klubů ve Francii s 43 254 diváky, týden poté, co světový rekord v počtu 91 648 lidí vyhrál první zápas Barcelony doma s Wolfsburgem.

Předtím skončila série 45 vítězství Barcelony v řadě, když prohrála 2:0 s německým Wolfsburgem, ale španělští šampioni postoupili celkem 5:3 do svého třetího finále za čtyři sezóny.

Barcelona získala svůj první titul loni, když ve finále v Göteborgu rozdrtila Chelsea 4:0.

Tím skončila série pěti po sobě jdoucích titulů Ligy mistrů Lyonu a také francouzský klub získal domácí titul, který skončil minulou sezónu proti Paris Saint-Germain.

Jsou však na pokraji získání tohoto titulu a jsou odhodláni získat zpět i Ligu mistrů poté, co navázali na své vítězství 3:2 v prvním zápase a předstihli bojující stranu PSG.

„Letošní sezónu jsme začali s cílem získat pohár zpět,“ řekla hráčka Lyonu Salma Pasha, která pochválila Barcelonu.

„Pomáhají rozvoji evropského fotbalu. Hrají podobným způsobem jako mužský tým a jsou příkladem pro zbytek ženského fotbalu.“

Lyon umlčel hostitelský dav v Paříži s náskokem 14. minuty díky vítězi Zlatého míče z roku 2018 Hegerbergovi, Norovi, který přelezl Ashley Lawrence a vypálil Pashov centr z levého křídla.

Paris Saint-Germain viděla mezi poločasy po zranění kolene českou brankářku Barboru Votikovou, ale naději na záchranu vyrovnání dávala ve druhém poločase.

Nejprve Hegerberg znovu udržel míč v síti jen pro kontrolu VAR, aby upravil ofsajd a neuznal gól, pak PSG v noci v 62. minutě vyrovnalo, když plodný francouzský útočník Katuto proměnil míč do sítě po snaze Sandyho Baltimora. zachránili.

Další gól PSG by zvedl nerozhodný výsledek pro prodloužení, ale místo toho se Lyon v noci vrátil do čela a zajistil si místo ve finále, když vysoký střední obránce Renard zamířil do volného kopu Pacha po sedmi minutách. .

Wolfsburg vyhrál marně

Lyon se dostal do finále Ligy mistrů podesáté za 13 sezón a je také připravený získat zpět francouzský titul z Paris Saint-Germain, pět bodů před svým rivalem o tři zápasy před zbývající sezónou.

Barcelona už vyhrála španělský titul a měla už jedno místo ve finále poté, co v prvním zápase doma porazila Wolfsburg 5:1.

To znamená, že tlak v Německu z velké části selhal a dvě minuty do druhého poločasu se zapotáceli, když Tapia Wassmouth skórovala z vápna.

Byl to pro Wassmuthovou 10. gól v 10 zápasech Ligy mistrů v této sezóně, čímž se zviditelnila díky kapitánce Barcelony Alexii Putellasové, držitelce Zlatého míče.

Gil Rudd zvýšil na 2:0 parádním zásahem těsně před hodinou, ale dvojnásobní šampioni Wolfsburg měli co dělat, aby zachránili nerozhodný výsledek.

„Věděli jsme, že to bude těžké, než jsme se dostali do druhého zápasu,“ řekl trenér Barcelony Jonathan Giraldes. „Není snadné vyhrávat a vyhrávat.“

„Možná, že porážka přichází v dobrou chvíli, protože nám nezabránila dostat se do finále.“

Finále by Barceloně dalo šanci oplatit svou porážku 4:1 od Lyonu ve finále 2019 v Budapešti.

