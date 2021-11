Leon Smith podporovaný silou britského daviscupového týmu

Leon Smith povede tento víkend svůj tým v zápasech proti Francii a České republice

Kapitán Leon Smith je podporován silou svého týmu, protože Velká Británie se připravuje na svou první daviscupovou kampaň po dvou letech.

Dosažením semifinále v úvodním finálovém týdnu v Madridu v roce 2019 si Británie zajistila automatickou kvalifikaci pro finále 2020, která byla poté odložena o 12 měsíců.

Další změna formátu, kdy skupinové fáze nyní hostí tři města, znamená, že Británie zamíří do Innsbrucku, kde se v sobotu utká s Francií a následující den s Českou republikou.

Po svém debutu na ATP povede Cameron Norrie britský tým, ale Smith má k dispozici další tři top 25 hráčů – Dana Evanse, Joea Salisburyho a Neila Skopského – který byl favoritem před Jimmym Murraym – zatímco o režii se postará krajní obránce Liam Brody. .

Je to celoplošně silnější sestava než tým, který vyhrál titul v roce 2015, i když jim samozřejmě na výšce Andyho Murrayho chybí faktor X.

„Je pozitivní mít takový tým,“ řekl Smith Palestinské tiskové agentuře. „To, co Cam letos dělal, je naprosto fenomenální.“

„Samozřejmě nebyl v našem posledním kádru a přejít od toho k tomu, aby byl naším hráčem číslo jedna a přiblížit se k první desítce, je opravdu působivé. Každý respektuje to, co dělá.“

Cameron Norrie debutoval na Nitto ATP Finals minulý týden (Luca Bruno/AP)

„S Evem (Evansem) je teď nějakou dobu blízko této úrovně, sedí na 25., 26. místě na světě a může jít nahoru. Je schopen velkých vítězství, má spoustu zkušeností z Davis Cupu.“

„Pak ve čtyřhře jsme dostali tři na vrcholu hry. Joe Salisbury měl na tomto turné výjimečné dva roky. Hraje tak vysokou úroveň. Je jedním z nejlepších sportovců na turné. Neal Neil hraje na soudu, proto jsme šli s ním.“

Mnoho věcí na novém formátu není dokonalých, v neposlední řadě je to vstup Rakouska do uzamčení, což znamená, že vztahy budou probíhat za zavřenými dveřmi. READ Keltský brankář Joe Hart a záložník James McCarthy fotbalové novinky

Skvělá atmosféra na tribunách a mezi zaměstnanci mimo hřiště umožnila Británii trvale vynikat od doby, kdy se Smith v roce 2010 ujal vedení, takže dvouletý rozdíl mezi zápasy je výzvou.

„Je to docela jiné,“ řekl Skot, který je zároveň prezidentem mužského tenisového svazu při Lawn Tennis Association.

„Samozřejmě jsme všichni milovali mít dvou-, tří-, čtyřleté vztahy a scházet se a prvek tam a zpět byl jednoznačně silnou přitažlivostí.

„Musíte vymyslet různé způsoby, jak udržet tým pohromadě, ale to, co nám opravdu pomohlo, je to, že všichni hráči hrají v hlavním kole, takže jsou hodně spolu.“

„Byla to samozřejmě dlouhá mezera. Máme krásné vzpomínky na to, co se stalo v roce 2019. Byli jsme spolu dlouho. Vybudovali jsme více než deset let týmového ducha.“

Jelikož Británie začíná v Innsbrucku, plánování celého turnaje je téměř nemožné.

Vyhrát skupinu znamená dostat se do čtvrtfinále v Innsbrucku a poté se dostat do semifinále a finále v Madridu, ale skončit jako jeden z nejlepších na druhém místě znamená zamířit do španělské metropole před čtvrtfinále.

Smith se takovými záležitostmi příliš nezabývá a říká: „První věc, kterou musíte zkusit a udělat, je vyhrát set. Pak víte, že hrajete čtvrtfinále v Innsbrucku.“

„O logistiku bude postaráno bez ohledu na to, a nevidím to příliš jako nevýhodu, když najednou musíte letět do Madridu.

Andy Murray se rozhodl nebýt součástí další daviscupové kampaně (Andrew Milligan/PA)

„Samozřejmě, že způsob, jakým to udělali tentokrát s Innsbruckem a Madridem ve výšce, pomáhá zmírnit tuto změnu v prostředí. Neřekl bych, že je to dokonalé, ale není to něco, o čem bychom příliš přemýšleli, protože se musíme soustředit na sobotu a první zápas proti velmi těžkému francouzskému týmu.

„Pokud se můžete dostat ze skupiny, zdá se, že všechno má spád, ať už je to v Innsbrucku nebo Madridu.“ READ Scott Brown se připojil k Royovi Kaneovi jako keltská ikona v sadě kouzel ITV

S tak krátkým časem mezi Davis Cupem a začátkem nové sezóny se Andy Murray rozhodl upřednostnit odpočinek a poté sadu tréninků.

Nechal dveře otevřené, aby si to rozmyslel, a Smith odložil jmenování pátého hráče až do minulého týdne, kdy byl přiveden Brody.

Joe Salisbury, druhý zprava, byl vicemistrem čtyřhry ve finále ATP s Američanem Rajivem Ramem (Luca Bruno/AP)

„Každý v týmu by byl rád, kdyby tam byl Andy, protože to byl náš nejlepší britský hráč všech dob a mít ho v sestavě znamená rozdíl na mnoha úrovních, především na hřišti,“ řekl kapitán.

„Kdyby si to rozmyslel a přišel, naprosto by se nám to líbilo, ale myslím, že všichni chápeme, čím si prošel a co musí udělat.