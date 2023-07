Jakub Hruška, příští prezident Královské opery, má na mysli kvalitu

Ale nechci nic vylučovat. Budu dělat německou operu, ruskou operu, francouzskou operu.

Podařilo se Janáčkovi prorazit do operního repertoáru?

Myslím, že se mu to povedlo. Janáček samozřejmě nikdy nebude Giuseppe Verdi nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho hudba je obzvláště naléhavá a emotivní.

Vždy je o něco více hereckým než veřejným hrdinou. Ale ještě jsem nepotkal nikoho, komu by byla Janáčkova hudba lhostejná. Nemůžeš. Je to velmi silné.

Londýn má samozřejmě úžasnou tradici prezentace české hudby.

Bylo by těžké najít jinou zemi než Británii, která by se více starala o naše tradice. Česká hudba samozřejmě není jediný žánr, který je zajímá. Je tu velký pocit otevřenosti vůči jiným hudebním kulturám. A vždy jsou přijímány s respektem, nadšením a kvalitou.

Jsou nějací současní skladatelé, u kterých byste chtěli uspět?

Jsem v tomto oboru velmi dobrý. Chci, aby to bylo týmové rozhodnutí, protože oživit současnou operu na jevišti je obrovský podnik. Je to obrovská investice kreativní energie a financí. Chci vědět, že to bylo důkladně probráno a že organizačně děláme něco, co všichni milujeme.