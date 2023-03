Justin Bieber náhle zrušil své světové turné [and Celebrates his 29th Birthday] | Exkluzivní zábava

Obrázek z fotografieKevin Winter / Getty Images 2022

je to oficiální.

Justin Beiber Zbývající termíny svého Justice World Tour zrušil ze zdravotních důvodů. Někteří fanoušci to viděli, jiní ne.

Justin vytáhl zástrčku ze svých koncertů na Justice World Tour ve Velké Británii, Francii, Polsku, Austrálii, Novém Zélandu, Dánsku a České republice. Fanoušci dostanou náhrady, ale nebudou moci vidět JB, který mimochodem dnes oslaví 29. Někoho možná napadne, jestli se sdílením novinek počkal až do dneška, aby mohl „zmírnit ránu“ svým nedočkavým fanouškům, kteří byli ochotni ho vidět naživo. Nemůžeš se na někoho zlobit v den jeho narozenin, že?

Jak uvádí zdroje, Justin pozastavil své turné V září kvůli problémům s fyzickým a duševním zdravím a není to poprvé, co to udělal. V té době řekl: „Po tom, co jsem slezl z pódia, moje vyčerpání pominulo a věděl jsem, že teď musím udělat ze svého zdraví prioritu.“ Také se zabýval Ramsay Huntův syndromTo způsobilo dočasné a částečné ochrnutí jeho obličeje.

V hudebním průmyslu existuje silné hnutí – zejména mezi mladými profesionály včetně některých právníků – kteří mají pocit, že velmi mladí umělci nejsou dostatečně chráněni před přepracováním, které může zhoršit fyzické a duševní zdravotní problémy.

Fanoušci naštěstí pochopili, i když někteří jsou naštvaní na „nepříjemnosti“ zrušení, zejména poté, co byly vytvořeny mezinárodní cestovní plány.

Na druhou stranu, Bieber si podle jeho příspěvků na sociálních sítích stále užívá své dnešní narozeniny.