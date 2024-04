NASA říká, že vesmírné smetí narazilo na střechu rodinného domu

Záhadný objekt, podezřelý z vesmírného odpadu, se zřítil do rodinného domu na Floridě, takže je šokoval a hledal odpovědi. Alejandro Otero, majitel domu v Neapoli, řekl, že objekt, který v něm shořel, mohl být buď vesmírný odpad, nebo meteorit. „Je to buď vesmírný odpad, nebo vesmírný meteorit. Je to 50/50,“ řekl. Oteroův syn byl v době nehody sám doma a slyšel hlasitou ránu. „Byl to obrovský zvuk,“ vzpomíná Otero, „málem to zasáhlo mého syna. Byl ve dvou místnostech a všechno slyšel.“ Po objevení těla Otero kontaktoval úřad šerifa okresu Collier. Ve videu vyjádřil nedůvěru a řekl: „Je to těžké? Svatá krávo. Děláte si ze mě srandu,“ když jeho syn vyhrabával předmět z díry v zemi. Otero byl po nehodě v šoku. „Třásl jsem se a byl jsem v naprosté nedůvěře. Jaká je pravděpodobnost, že na můj dům spadne něco tak těžkého, aby způsobilo tolik škody? A jak víš, jsem tak vděčný, že se nikdo nezranil.“ Otero má podezření, že objekt mohou být trosky z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). NASA v pondělí potvrdila, že to bylo z Mezinárodní vesmírné stanice. NASA řekla: „Důvod pro to, aby trosky zůstaly a podle potřeby aktualizovaly modelování a analýzu.“ Trosky byly vzpěrou jejich letového podpůrného zařízení, vážící 1,6 libry a měřící 4 palce na délku a 1,6 palce v průměru. Více o tomto příběhu se dozvíte ve videu výše.

Záhadný objekt, podezřelý z vesmírného odpadu, se zřítil do rodinného domu na Floridě, takže je šokoval a hledal odpovědi. „Měl válcový tvar a podle tvaru jeho vrcholu jste mohli poznat, že se pohyboval atmosférou tímto směrem, když hořel, což způsobilo spalování a tavení kovu v tomto směru,“ řekl Alejandro Otero, ředitel Neapole. . hostinský. READ Ohromující snímek z vesmírného dalekohledu Jamese Webba vyvolává vědecké šílenství Otero věří, že objekt by mohl být buď vesmírný odpad nebo meteorit. „Je to buď vesmírný odpad, nebo vesmírný meteorit. Je to 50/50,“ řekl. Oteroův syn byl v době nehody v domě sám a slyšel hlasitou ránu. „Byl to obrovský zvuk,“ vzpomíná Otero. Po objevení těla Otero kontaktoval úřad šerifa okresu Collier. Ve videu vyjádřil nedůvěru slovy: „Je to těžké? Svatá krávo. Děláte si ze mě srandu,“ když jeho syn vyhrabával předmět z díry v zemi. Otero byl po nehodě v šoku. „Třásl jsem se a byl jsem v naprosté nedůvěře. Jaká je pravděpodobnost, že na můj dům spadne něco tak těžkého, aby způsobilo tolik škody? A jak víš, jsem tak vděčný, že se nikdo nezranil.“ Řekl. Otero má podezření, že objekt mohou být trosky z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). NASA v pondělí potvrdila, že to bylo z Mezinárodní vesmírné stanice. „Mezinárodní vesmírná stanice provede podrobné vyšetřování analyzující proces likvidace trosek a opětovného vstupu, aby zjistila, proč trosky zůstaly, a podle potřeby aktualizuje modelování a analýzu,“ uvedla NASA. Trosky byly vzpěrou jejich letového podpůrného zařízení, vážící 1,6 libry a měřící 4 palce na délku a 1,6 palce v průměru. Podívejte se na video výše a dozvíte se více o tomto příběhu.