Tato data jsou zarážející a ukazují škodlivé dopady západem vedených sankcí na Rusko, které se vkrádají zpět do domovů občanů České republiky. Je to jen jedna malá země v 27členné Evropské unii, která se ujala vedení při zavádění sankcí.

Většina rodin by mohla utratit až 34 procent svého měsíčního příjmu za spotřebu energie, zatímco rodinám s dětmi by jejich podíl vzrostl na 40 procent. Navíc asi 10 procent všech domácností by mohlo vidět, že jejich dluh převáží jejich příjem, což znamená, že by musely využít úspory nebo využít úvěrové linky.

Podle analýzy, kterou tento týden zveřejnil PAQ Research, kterou zveřejnil Český rozhlas a která vychází z oficiálních údajů země, by se kvůli vysokým nákladům na energie a bydlení mohlo v Česku dostat do chudoby až 30 procent domácností.

Tato problematika však nabyla na významu v kontextu Evropy a Ruska. Primární hnací silou evropského modelu růstu byla spotřeba levné ruské energie k výrobě zboží pro prodej na mezinárodním trhu. S tenčícími se ruskými dodávkami LNG do Evropy a vyhlídkou, že se ruská ropa úplně zastaví poté, co západní země uvalí na komoditu strop. V konečném důsledku by to mohlo znamenat deindustrializaci Evropy s rostoucí nezaměstnaností a chudobou.

Bilance zahraničního obchodu Německa za květen vykázala schodek 1 miliardy eur (asi 1,05 miliardy USD), první za několik desetiletí, následovaný schodkem ostatních zemí EU. Evropská unie společně zaznamenala nejvyšší schodek obchodní bilance v srpnu, a to 50,9 miliardy eur (asi 53 miliard USD), což je podle údajů Eurostatu vůbec nejvyšší schodek zaznamenaný v historii. Někteří tvrdili, že toto poškození je dočasné, ale problém může být dlouhodobý, ne-li trvalý.

To by mohlo vést k výraznému poklesu evropské průmyslové výroby v důsledku nižší spotřeby energie. Někteří lídři to vítají jako znamení, že Evropa tuto sezónu vydrží krutou zimu – ale výroba energie je měřítkem, protože centrální banky předpovídají tempo růstu HDP, takže nižší spotřeba energie zpomalí hospodářskou expanzi. To by odráželo hlubokou a dlouhotrvající recesi.

Podle prognózy ČR ohromující 30procentní míra chudoby na vysoce vyspělou evropskou zemi, která měla vždy nejnižší nezaměstnanost v bloku. Jsme toho názoru, že deglobalizace je nežádoucí, zatímco je důležité udržet dobrou životní úroveň průměrného jednotlivce, jak by souhlasil každý rozumný ekonom.

(Pokud byste chtěli přispět a mít konkrétní odborné znalosti, kontaktujte nás na adrese [email protected] Pokračovat @zaměstnanec na Twitteru, kde najdete nejnovější komentáře v sekci názorů CGTN.)